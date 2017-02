Tommy måtte sitte i trappa

Tommy Borg gledet seg til avskjedskonserten med Nilsen og Aalberg i Dampsaga fredag, men opplevelsen ble ikke som han hadde ventet seg.

Er rullestolbruker

Konserten «Takk for oss» med Leif Terje Nilsen og Daniel Aalberg foregikk i Høvel'n i Dampsaga Kulturhus i Steinkjer.

Snåsningen Tommy Borg (40) hadde betalt 325 kroner for billetten, og da han kjøpte den, informerte han om at han er rullestolbruker.

Han reknet med at han fikk sitte på en av sidene eller foran scenen, men ble henvist til å sitte i trappa. Der så han rett i ryggen til keyboardisten.

- Det var jo en fin musikalsk opplevelse, men jeg hadde jo gjerne kunne tenkt meg å få sitte på en bedre plass, sier han.

Årsaken til at han måtte sitte i trappa er at rullestolrampa som Dampsaga vanligvis pleier å benytte seg av i Høvel'n ikke fikk plass på grunn av sceneplasseringen til Nilsen og Aalberg.

- Med den sceneplasseringen som arrangøren har valgt, så får vi ikke til å benytte skinnene, sier Hallgeir Modell ved Dampsaga kulturhus.

Borg sier det er fine plasser på sidene av lokalet. For å komme fram der må han opp ett trinn.

- Det hadde tatt dem ti minutter å fikse en løsning slik at rullestoler kunne kommet opp på sidene. Det handler mer om vilje enn noe annet, sier han.

Godtok ikke ledsagerbevis

Da Borg kjøpte billettene hadde han med seg ledsagerbevis. Da fikk han beskjed om at de ikke godtok ledsagerbevis ved denne forestillingen.

Hallgeir Modell sier det kan ha skjedd en glipp, men understreker at alle foretillinger ved Dampsaga har gratis inngang for ledsagere, dersom de viser ledsagerbevis og har reservert plass på forhånd.

Det var ikke Dampsaga som arrangerte konsertene i helga, men Nilsen og Aalberg selv. Dampsaga sto for billettsalg og utleie av lokale.

- Dampsaga burde uansett sørge for at et arrangement som foregår i deres lokale er tilgjengelig for oss rullestolbrukere. De hadde god tid til å finne en fornuftig løsning, sier Borg.

Tommy Borg er også leder i NHF Steinkjer & Omegn, og mener at arrangøren kunne ha rådført seg med NHF for å få hjelp.

- I 2017 har vi kommet lenger enn dette, sier han, og føyer til at han er veldig fornøyd med musikken.