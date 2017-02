Det var like etter klokken 13.00 mandag ettermiddag at både brannvesen og politiet i Nord-Trøndelag fikk melding om at en bolig ved Øysletta i Grong sto i brann

– Det var en barnehage på andre siden av vegen som varslet om brannen. De så flammer slå ut av stuevinduet, sier lensmann Erling Lundstadsveen.

Store skader

Like etter klokken halv to opplyste Trønder-Avisas fotograf på stedet at flammene var slokket, men at huset sannsynligvis har fått store skader i brannen.

– Det er store skader på huset som følge av brannen, røyk og vann, sier lensmann Lundstadsveen.

– Utrivelig å se hjemmet brenne

Huseier Bernt Moa var på jobb i Overhalla da fikk beskjed fra både politi og brann om brannen. Han dro rett hjem og så flammene slå igjennom vinduet.

– Det ser ikke lovende ut med tanke på å berge noe innvendig, sier Bernt Moa til Trønder-Avisa.

– Vi har bodd i huset i 26-27 år. Det var veldig utrivelig å komme heim til et hus som står i brann.