Arbeidsulykke på Ytternesset

Meldingen om arbeidsulykken kom fra politiet klokken 11.11 mandag formiddag. Det skal være snakk om en fallskade.

Politiet sier klokken 11.32 at skadeomfanget er ukjent. Det samme er hendelsesforløpet.

– Uvisst hva som har skjedd. Det er ingen vitner, opplyser politiet.

Operasjonsleder for politiet i Nord-Trøndelag, Bård Krogstad, sier at han ikke vet mer enn at vedkommende er kjørt til sykehuset Levanger.