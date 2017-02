Boligbrann i Overhalla

Ifølge politiet var det full overtenning på huset like etter at brannen ble meldt til brannvesenet.

– Det er flammer i første etasje av boligen. Vi er straks på stedet, opplyste 110-sentralen klokken 13.00.

Like etter klokken halv to opplyset Trønder-Avisas fotograf på stedet er at flammene er slokket, men at huset sannsynligvis har fått store skader i brannen.

Trønder-Avisa følger saken.