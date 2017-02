Steinkjer Dekk- service er konkurs

Steinkjer Dekkservice er slått konkurs etter at selskapet selv begjærte oppbud. Selskapet, som ble etablert i oktober 2015, solgte bildeler, dekk, olje og filter til biler.

I tillegg drev selskapet et dekkhotell. Advokat Bertil Smalås er oppnevnt som bostyrer i konkursboet. Selskapet hadde en omsetning på 63.000 i 2015.

Undres på dekkene

– Jeg har fått flere spørsmål om hva som nå vil skje med alle dekkene som selskapet har oppbevart i sitt dekkhotell, sier Smalås.

Han opplyser at det er inngått en avtale med Vianor AS i Steinkjer som innbefatter Steinkjer Dekkservice's tidligere lager og kundelister,

– Med andre ord betyr dette at Vianor tar over kundelistene til Steinkjer Dekkservice, og at alle kundene som har hatt dekkene sine på dekkhotellet til selskapet er sikret at dekkene blir tatt hånd om videre.

120 kunder på lista

Smalås opplyser at det er mellom 110 og 120 kunder som har hatt dekkene sine hos Steinkjer Dekkservice.

– Jeg oppfordrer disse kundene om å ta kontakt med Vianor sin avdeling på Steinkjer. Vianor vil også kontakte de berørte kundene så snart som mulig, sier Smalås.