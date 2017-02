Trønder-Avisas spionbilder av Lamborghini Urus går verden rundt

Autocar UK, Financial Express, Autoevolution og DubiCars i Dubai har alle en ting til felles: Trønder-Avisas spionbilder av Lamborghinis nye SUV, Lamborghini Urus.

Ti sekunders margin

Bildene ble tatt torsdag ettermiddag av fotograf Johan Arnt Nesgård. Han tok bildene med knappest mulig margin på ei busslomme ved Nossum i Levanger.

(Saken fortsetter under bildet)

– Jeg var i Hommelvika da jeg fikk tips om at de kamuflerte bilene var observert mellom Stjørda og Åsen. Da tenkte jeg at jeg ikke hadde en sjanse for å få bilder av de. Likevel, da jeg kom kjørende inn mot Levanger, så jeg at de var på veg inn på E6.

Her kan du lese noen av sakene om Lamborghinien på Nossum: Autocar, Trazioneposteriore, Motortrend, Financial Express, Dubicars.

Fotografen nølet ikke på sjansen av å ta bilder av de kamuflerte bilene.

– Jeg kjørte inn på busslomma ved vegen, løp bak i bilen og fikk tatt ett bilde av Lamborghinien. Da hadde allerede den andre kjørt forbi. Jeg fikk også bilder av de fire Audiene som var i følget, forteller fotografen.

Ekslusive bilder

Kamulferte testbiler i Trøndelag har blitt et hyppig skue, og flere ganger tidligere har Trønder-Avisa hatt både saker og bilder av de. Denne gangen ble likevel spesiell.

– Da jeg tok bildene visste jeg ikke at det var noe så ekslusivt som dette jeg hadde tatt bilde av, forteller Nesgård.

Lamborghini Urus er hittil ikke vist fram med unntak av prototyper på diverse bilutstillinger. Bildene som ble tatt på Nossum er dermed noen av de første som er tatt av den nye ekslusive bilen.

– Torsdag kveld la jeg ut et bilde av den på Instagram, og dagen etterpå ble jeg kontaktet av Carpix som ville kjøpe bildene. De driver utelukkende med bilder av slike spionbiler. Etter det har bildene gått verden rundt, sier fotografen.