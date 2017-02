Vipps er vinneren på app-betaling

Hele sparebanksystemet og DnB går sammen om DNBs Vipps-løsning for betaling via mobiltelefonen. Hittil har hver bank lansert og forsøkt å få markedsdominans. Så langt er det Vipps som har hatt størst markedsandel. Siden det systemet åpner for at alle uansett bank kan bruke det går bankene nå sammen om å bruke det videre. Det betyr at Mcash og Snapcash forsvinner.

Felles fiende

Når så mange som 106 norske banker med nesten tre millioner kunder går sammen om et betalingssystem betyr det at de får en dominerende posisjon i det norske markedet. Danske Banks system MobilePay er det nest største. Nylig gikk Danske Bank og Nordea sammen om dette systemet.

– Vi må prøve å utvikle i lag i stedet for å prøve å konkurrere ut hverandre. Det er store internasjonale aktører som Google og Facebook som utvikler lignende løsninger. Da må vi i Norge stå samlet, sier Bjørn Asle Hynne, banksjef i Aasen sparebank.

Nye konkurrenter

Neste år kommer det et nytt EU-direktiv om betaling. Det vil åpne markedet for betalingsløsninger for langt flere aktører enn i dag. Det ønsker de norske bankene å stå mot.

Dagens vennebetalingstjenester baserer seg på kredittkortløsninger. Det gir bankene langt høyere kostnader enn å bruke det norskutviklede BankAxept-systemet. Trolig vil bankene nå lage et system som legger Bank-Axept i bunnen. I dag koster det ingenting å bruke tjenestene, og bankene taper mye på provisjonen til de internasjonale kredittkortselskapene.