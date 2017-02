Lønnsøkning: 9,6 %

Bruttoinntekten til nordtrønderske bønder var på 634.000 kroner i 2015. Det viser ligningstall over alle norske bønder som Statistisk sentralbyrå (SSB) har analysert. 2015 var et relativt godt år for norske bønder. Inntektsøkningen var fra tre prosent i gjennomsnitt i Oppland til 10 prosent i Akershus, Oslo, Vest-Agder og Vestfold.

Bruttoinntekten omfatter all inntekt bonden har. Noen driver gård på deltid og har inntekter utenfor. Disse regnes også inn. Mange bønder jobber også langt utover et normalårsverk for å sikre seg inntekt.

Selv om inntektsutviklingen til bonden i Nord-Trøndelag er god, ligger inntekta bare på åttendeplass blant fylkene. Det er bønder i Oslo og Akershus som topper, tett fulgt av bønder i Vestfold. Det store landbruksfylket Rogaland kommer først på femteplass. Minst tjener bøndene i Troms fylke.