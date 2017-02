Olsø foreslås som leder i Trøndelag Ap

Som Trønder-Avisa skrev tirsdag ga nordtrønderne opp kampen om å få fylkeslederen i nye Trøndelag Ap, slik flere krevde tidligere i februar.

Det er enstemmighet i valgkomiteen bak at Rune Olsø fra Trondheim bør bli fylkespartiets første leder.

Olsø får med seg fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik fra Overhalla og Marit Bjerkås fra Rennebu som nestledere, ifølge valgkomiteen.

Et sterkt styre

Olsø sier til Trønder-Avisa at han mener styret som foreslås er sterkt.

– Det er veldig hyggelig å bli innstilt av komiteen, ikke minst når vi ser hvor mange andre dyktige og sterke folk som innstilles. Det er veldig mange dyktige, sterke politikere i Trøndelag Ap for tiden. Hvis medlemmene gir sin tilslutning til dette, ser det ut til å bli et styre med ekstrem slagkraft, sier Olsø til Trønder-Avisa.

Den foreslåtte lederen er i dag fylkesleder i Sør-Trøndelag Ap, og har også lang fartstid fra trondheimspolitikken. Han er dermed en ny person i rekken av sørtrøndere som får eller trolig får maktposisjoner i nye Trøndelag.

– Jeg er helt sikker på at både ved valg og nominasjoner i tiden framover, det være seg fylkesting, stortingsliste og andre valg i nye Trøndelag, vil Ap være opptatt av en bredde og balanse i det som gjøres, sier han om problemstillingen.

Det foreslåtte Ap-styret har sju fra Nord-Trøndelag – en andel høyere enn befolkning og medlemstall skulle tilsi.

– Vi er to fylker som samles. Det er viktig at alle ser det er en respekt for det på begge sidene av Gevingåsen. Den respekten føler jeg er veldig stor, sier han.

Mange styremedlemmer

Nordtrønderne får imidlertid stort gjennomslag i antall styremedlemmer. Sju av 15 medlemmer er fra nord, tross at Sør-Trøndelag er dobbelt så stort som Nord-Trøndelag.

– Valgkomiteen mener vi nå har fått til et meget godt, funksjonelt og målretta team til å bygge organisassjonen sammen og vinne valg i hele Trøndelag, skriver valgkomiteen i en pressemelding.

Hele det foreslåtte styret ser slik ut:

Leder: Rune Olsø, Trondheim

Nestleder: Anne Marit Mevassvik, Overhalla

Nestleder: Marit Bjerkås, Rennebu

Studieleder: Bjørn Engen, Namdalseid

Kvinnekontakt: Karianne Tung, Rissa

Styremedlem: Terje Sørvik, Vikna

Styremedlem: Hanne Moe Bjørnbet, Trondheim

Styremedlem: Marek Jasinski, Trondheim

Styremedlem: Sandra Åberg Kristiansen, Trondheim

Styremedlem: Bjørn Iversen, Verdal

Styremedlem: Joar Håve, Stjørdal

Styremedlem: Bente Estil, Lierne

Styremedlem: Hans Vintervold, Røros

Styremedlem: May Britt Lagesen, Steinkjer

Styremedlem: Per Olav Skurdal Hopsø, Melhus

Styret velges på det felles årsmøtet, som holdes 18. og 19. mars.