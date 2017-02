Flere barn får billig eller gratis barnehage

fjor fikk 8.000 flere barn billigere barnehage sammenlignet med året før. Like stor var økningen i antall barn som får gratis kjernetid.

Svært gledelige tall, mener kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), som likevel håper enda flere oppdager ordningen.

– Jeg mener den er underbrukt. Jeg tror årsaken er at man selv må ta greie på det og sørge for å sende inn søknad, sier han til NTB.

Til sammen fikk litt over 33.000 barn billigere barnehage, mens drøyt 18.000 barn fikk gratis kjernetid i fjor.

Treåringene inn i ordningen

Økningen skyldes hovedsakelig at treåringene ble innlemmet i gratis kjernetid fra i fjor høst. Det kom i stand etter at regjeringen og samarbeidspartiene ble enige om å utvide ordningen.

Men en del av forklaringen på at flere har fått billigere barnehageplass, er at moderasjonsordningen er i ferd med å bli bedre kjent, heter det i den årlige oppsummeringen fra Utdanningsdirektoratet.

Kommunene oppgir å ha brukt over 433 millioner kroner til redusert foreldrebetaling på grunn av lav husholdningsinntekt. Det er omtrent en dobling fra 2015.

Vurderer lovfesting

Røe Isaksen mener det er så enkelt som at økonomi er en terskel for mange.

– Gode barnehager bidrar til at barn får en god start i livet. Vi er opptatt av å senke foreldrebetalingen for dem som har minst. Vi vet at for noen foreldre er prisen en grunn til at de velger å ikke ha barna sine i barnehagen, sier kunnskapsministeren.

Kunnskapsministeren la inn 10 millioner kroner til kommunene i statsbudsjettet slik at de kan orientere om ordningen og drive oppsøkende virksomhet. Målet er særlig å nå familier med minoritetsbakgrunn.

– Kanskje kan det være aktuelt at kommunene får lovfestet plikt til å gjøre dette, sier Røe Isaksen.

Mange når ikke pedagognorm

Det gikk noen færre barn i barnehage i fjor enn året før, men det var en økning blant de yngste barna. Det skyldes økte fødselskull og at også barna født i september og oktober skal ha rett på plass fra de fyller ett år.

Den årlige oversikten viser også at flere barnehager enn tidligere oppfyller norm om pedagogisk bemanning, opp 4 prosentpoeng fra året før.

Fortsatt får 19 prosent dispensasjon fra kravet, mens 7 prosent ikke oppfyller normen. Dermed går 15.000 barn i en barnehage som ikke oppfyller pedagognormen.

Røe Isaksen peker på at det går i riktig retning.

– Vi vil bruke over 400 millioner kroner på å ansette flere barnehagelærere fra høsten, sier han.

Flere får tilrettelagt hjelp

Det er samtidig en jevn økning av barn som får spesialpedagogisk hjelp og prioriterte tiltak. Over halvparten av barnehagene har blitt tildelt ekstra ressurser til barn med ekstra behov.

– Generelt er det slik med denne type hjelp at den kommer for sent. Så i utgangspunktet er det bra at flere fanges opp og får hjelp tidlig, sier Røe Isaksen.

Andelen med spesialpedagogisk hjelp øker med alderen, og det er flest femåringer som mottar ekstra støtte.