Jim Frode fra Overhalla fikk kjempelake i Selbusjøen

Den mystiske og nattaktive fisken lake er det ikke alle fiskere forundt å komme i kontakt med, skal vi tro fiskenettstedet hooked.no som omtaler helgas storfangst.

Trodde kroken satt fast

Det var Jom Frode Rygh og kompisen Kjell Kristian Rambech som bestemte seg for å prøve lykken på isfiske på Selbusjøen. På cirka ti meters dyp, kjente Rygh et hugg han aldri kommer til å glemme.

– Da jeg satte kroken, trodde jeg først at jeg hadde satt meg fast i bunn. Da jeg like etter fikk løftet fisken fra bunnen, skjønte jeg at det snakk om noe skikkelig stort. Det var likevel først da jeg fikk fisken opp av hullet at det gikk opp for meg hvor diger den faktisk var, sier han til nettstedet.

Fisken ble målt til 88 centimeter og vekten stoppet på 5,85 kilo. For at en lake skal kunne betraktes som en såkalt specimenfisk, altså et spesielt stort eksemplar av arten, må den være 4,5 kilo eller mer. Så store laker er nokså sjelden kost her til lands, selv om fisker på firetallet dukker opp i specimenmiljøet stort sett hvert eneste år, ifølge hooked.no.

Norgesrekord fra 1970

At laker nærmer seg seks kilo er imidlertid ikke hverdagskost. Nettstedet poengterer at den gjeldende norgesrekorden stammer fra 1970. Da tok Arne Martin Kvemo fra Lierne en lake på syv kilo i Kvesjøen.

– Ja, det var skikkelig gøy. Vi har hele tiden visst at det er stor lake i Trøndelag, men jeg hadde ikke i min villeste fantasi sett for meg en fisk på nesten seks kilo. Jeg hadde et håp om trekilosfisk her, men dette var jo noe helt annet. Det er langt mellom laker over fem kilo i Norge, og i Trøndelag har jeg ikke hørt om like store som denne i nyere tid, sier Rygh til nettstedet.

Etter veiing og måling ble fangsten sluppet ut igjen.