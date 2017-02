Kværner håper på mer Sverdrup

Kvartalsrapporten, som ble sluppet onsdag morgen, viser i all sin tydelighet hvordan lave oljepriser slår inn i leverandørnæringen. Kværner Verdal har så langt vært forskånet for det verste fordi de har kontrakt på å bygge tre av fire stålunderstell til gigantfeltet Johan Sverdrup. Men når det siste udnerstellet seiler ut Trondheimsfjorden sommeren 2018 er ordreboka tom i Verdal.

Kværner har nå en oppdragsreserve på 6.459 millioner. 80 prosent av det skal gjenomføres i år, bare 20 prosent i årene deretter. Oljeselskapene har knadd ned sine utbyggingsplaner med 20 til 50 prosent for å tilpasse seg en lavere oljepris. Nå forventer Kværner at både Johan Castberg-feltet i Barentshavet og fase to av Johan Sverdrup skal kontraktsfestes i løpet av ti til 18 måneder.

Kværner rapporterer at framdrifta på stigerørsunderstellet i Verdal går som planlagt. Alle hovedstrukturer er på plass. Ingeniørarbeidet på de to neste stålunderstellene som skal bygges i Verdal er ferdig og prefabrikasjonen av delene har startet både i Verdal og Dubai.

Små plattformer

I kvartalsrapporten skriver konsernet at de lave oljeprisene har gjort at oljeselskapene nå i større grad satser på mindre utbygginger som gir raskere inntekter. Det er småfelt som ligger i nærheten av eksisterende felt. Kværner har utviklet en løsning med små, ubemannede produksjonsenheter på mindre understell, såkalte Subsea on a stick. Hittil har de ikke fått solgt inn noen av disse, men har fortsatt stor tro på dem fordi de er langt billigere å vedlikeholde enn anlegg montert på havbunnen.

Fyller på kassa

Konsernledelsen foreslår at det ikke skal betales ut utbytte for andre halvår 2016. De begrunner det med at det er viktig å ha god tilgang på kapital nå når det blir enda tøffere å skaffe seg nye oppdrag. De mener det i seg selv er en konkurransefordel når de nå prøver å få nye kontrakter, og at de med det kan være med på strukturendringer som skjer i bransjen. Kværner skriver i rapporten at de neste 12 til 15 månedene vil bli en vanskelig tid for mange i leverandørindustrien, men at mange oljeselskap sier de er klare til å investere i nye prosjekter.