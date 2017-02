Ole Martin og Marit ordnet det Steinkjer kommune ikke har klart på 120 år

Kristian Kristiansen var husmannssønnen fra Trana i Steinkjer som ble verdensberømt etter sin heltemodige ferd over Grønlandsisen sammen med Fridtjof Nansen og Otto Sverdrup.

Både Otto og Kristian ble hyllet ettertrykkelig da de ankom hjembyen i 1889, men mens Otto Sverdrup både ble husket og beæret med statue og gatenavn i Steinkjer, ble Kristian Kristiansens navn mer eller mindre glemt i historiens tåkeslør.

Selv ikke da Helge Ingstad i en tordentale til Steinkjer kommune ba om at byen måtte hedre en av sine største sønner skjedde det ingenting.

Men torsdag ettermiddag kommer resultatet etter at en Sneppen velforening har tatt ansvar for å gjøre noe med det helge Ingstad ønsket for 50 år siden.

Gitt som gave

– Det gleder oss stort at vi endelig har fått dette til, sier Marit Nandrup-Pettersen som er en av initiativtakerne i Sneppen Vel som har sørget for at polarhelten endelig kommer fram i lyset.

I 2008 fikk nemlig Foreningen Gamle Steinkjer en kobberbyste av Kristian Kristiansen som er støpt på grunnlag av en gipsmodell som ble laget på 1950-tallet. Kobberbysten ble gitt som en gave til foreningen av Kjell Rasmussen som var barnebarn av Kristian Kristiansen.

Grønlands-Kristian – Steinkjers «glemte» polarhelt Kristian «Grønland» Kristiansen hedres med en byste i egen gate – 74 år etter sin død. Men hvem var han egentlig?

Denne kobberbysten har stått utstilt i Foreningen Gamle Steinkjer sine lokaler på Nordsia siden 2008, men etter en avtale med foreningen og Steinkjer kommunen har nå Sneppen Vel utformet en sokkel med navneplate der bysten nå står – nemlig på den åpne plassen i Kristian Kristiansens gate.

– Neimen, står du her?

Det var Ole Martin Solhaug som nærmest gikk seg på bysten av Kristian Kristiansen i vinduet til Foreningen Gamle Steinkjer sine lokaler i Steinkjer.

– Neimen, står du her – så jeg halvhøyt. Jeg kunne faktisk ikke skjønne annet enn at Kristian Kristiansens byste sporenstreks måtte hjem til Sneppen.

Dermed var den første sten lagt, og på neste velforeningsmøte ble beorne på Sneppen enig om å gjøre et skikkelig forsøk på å få ordet det slk at bysten fikk sin fortjente plass på Sneppen.

Delte på oppgavene

– Litt fram og tilbake har det vært, men både Steinkjer kommune og Foreningen Gamle Steinkjer har vært veldig hjelpsomme. Vi har også fått 5000 kroner i støtte fra kommunen for at dette skal gå i orden, sier Nandrup-Pettersen.

Sneppen Vel tok jobben og har i fellesskap ordnet både med støping av sokkel og gravering av minneplate.

– Dette blir en ny plass i byen. Jeg tør egentlig å foreslå at kommunen må se om det er mulig at området rundt bysten får navnet Kristian Kristiansens plass, sier Ole Martin Solhaug mens han gjør klar slik at varaordfører Ida Bruheim Derås skal få æren av å avduke bysten torsdag ettermiddag.