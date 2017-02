Steinkjer kan få mange nye landbruksjobber

Denne uken har de borgerlige samarbeidspartiene på Stortinget sluppet en rekke nyheter om utflytting av statlige arbeidsplasser.

Det kan også komme Steinkjer til gode. Det vurderes nå å flytte store deler av Landbruksdirektoratet, som i dag har 225 ansatte, til Steinkjer.

– Mange har over tid spilt ut å få Landbruksdirektoratet til Steinkjer. Det vil bli vurdert framover. Vi mener dette er en fornuftig idé, sier Andre N. Skjelstad (V).

Trøndelag

I den helhetlige planen regjeringen skal legge fram, spesifiseres det ikke at direktoratet kan ende i Steinkjer. I stedet står det "Trøndelag". I alle slike utflyttinger skal dessuten regjeringen vurdere minst tre alternativer. Men de trønderske borgerlige politikerne på Stortinget har god tro på at Trøndelag når opp.

– Steinkjer er med i finalerunden, og vi har ganske stor tro på at dette kan være mulig, sier Skjelstad.

Fram til 1. juli skal det utredes både hvor mye av direktoratet som eventuelt flyttes, og hvor det flyttes. Trøndelag er eneste sted som nevnes konkret, men regjeringen er pålagt å utrede minst tre alternativer til hver slike utflytting.

– Jeg tror ingen annen region i Norge er så godt forberedt på et arbeid for å flytte hele eller deler av Landbruksdirektoratet til sin region, sier Frank Jenssen (H).

Kan bli delt

Skjelstad sier det kan være et alternativ å dele opp direktoratet.

– Det er ikke sikkert det er fornuftig å flytte ut toll-delen. Det jobber også 20 til 25 innen reindriftsforvaltning i direktoratet. Det er ikke sikkert det er naturlig å flytte dem til Trøndelag, sier Skjelstad.

Tar man bort disse, står man igjen med mellom 150 og 170 årsverk, som Skjelstad anslår kan være aktuelle for flytting til Trøndelag, men disse tallene er usikre.

Kinderegg

Elin Agdestein (H) mener en flytting til Steinkjer vil være av ekstremt stor betydning.

– Det er veldig gode nyheter at Trøndelag er blinket ut til finalerunden. Dette er et Kinderegg. Vi flytter statlige jobber ut, forsterker fortrinnene Trøndelag og andre regioner har, og bygger på og forsterker sterke fagmiljø, sier hun.

Lill Harriet Sandaune (Frp) er også svært positiv.

– Trøndelag er et så stort og viktig landbruksområde, og er ikke minst ledende innen nyskaping og nye arbeidsplasser. Det er mange områder hvor man leder an i Trøndelag, og da er det kjempeflott hvis man får denne muligheten. Dette er spennende, sier Sandaune (Frp), stortingsrepresentant fra Malvik.

Forventer Steinkjer

Det fastslås ikke hvor i Trøndelag direktoratet skal ligge. I mange politiske miljøer er det imidlertid en klar forventning om at direktoratet legges til Steinkjer, hvor det også jobbes med å bygge opp landbruksmiljøer innen blant annet utdanning og forskning. En slik forventning har også de borgerlige politikerne.

– Trønderne har funnet sammen om hva som er aktuell lokalisering. Det er enklere for oss når trønderriket er samlet, sier Skjelstad.

Frank Jenssen ser også til Steinkjer.

– Fra før er Sykehusbygg, med rundt 80 årsverk, lagt til Trondheim. Nylig ble Kreative Norge også lagt dit. Hvis vi får Fornybar Norge, er man i Trøndelag også enige om Trondheim, sier han.

Kommer fredag

Den helhetlige planen fra regjeringen kommer trolig fredag, som et vedlegg til en stortingsmelding om regionpolitikk.

– Ingen vil nekte på beskrivelsen av at dette er et betydelig antall arbeidsplasser. Og det kommer på toppen av at denne regjeringen allerede har slått den siste stortingsperioden til de rødgrønne på utflytting, sier Jenssen om det som kommer.