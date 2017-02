Utlandet har fått øynene opp for Nord-Trøndelag

Det går fram av overnattingsstatistikken fra Trøndelag Reiseliv som nå er klar. I tall viser den at fylket hadde en økning på 15,1 prosent, eller 13 517 flere kommersielle gjestedøgn fra folk fra utlandet i 2016 sammenlignet med fjoråret. For Sør-trøndelag sin del er økningen fra utlandet på 5,1 prosent, eller 18 817 gjestedøgn.

Generell økning

Ser man på Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag hver for seg, viser tallene også totalt sett en positiv vekst i begge fylker. Sør-Trøndelag øker med 5,3 prosent (+100 061) og Nord-Trøndelag har en vekst på 5,2 prosent (+33 507) i samlede kommersielle gjestedøgn.

– Det er fantastisk å se at flere blir mer og mer fristet til å besøke Trøndelag. De siste årene har Trøndelag Reiseliv sammen med trønderske reiselivsaktører jobbet strategisk og målrettet for å sette Trøndelag på kartet og for å skape vekst i regionen», sier reiselivssjef Petra Sestak i Trøndelag Reiseliiv i en pressemelding.

– Fra våre viktigste utenlandske markeder var besøket veldig positiv fra Tyskland, Sverige og Danmark, men viser en nedgang fra Storbritannia og Nederland. Samtidig er det nye markeder som har oppdaget Trøndelag som reisemål: Kina, Spania, Tsjekkia, opplyses det.

Flest kom det fra Tyskland. Derfra er det registrert 157 071 samlede gjestedøgn. Sammenlignet med 2015 er dette en økning på 14 654 gjestedøgn (10,3%). Nest største marked er Sverige som øker med 12 237 gjestedøgn i 2016, noe som tilsvarer en oppgang på 16,9%).

Vekst i distriktene

De fleste steder har hatt en oppgang i 2016. Den største vinneren i prosentvis økning er imidlertid Røros og regionen rundt. Her ble det registrert 36 553 gjestedøgn, noe som er en økning på 17,3 prosent.

– Trender viser at turister ønsker unike opplevelser, for eks. lokal mat, møte lokalsamfunn for å bli kjent med vår kultur og tradisjoner. Flere destinasjoner og reiselivsaktører i distriktene har utviklet nye opplevelser og markedsført dem bra, det vises en formidabel vekst i distriktene, sier Sestak.