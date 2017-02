Bønder får stor etterbetaling fra Tine

Samvirket som eies av bøndene la onsdag fram et resultat der bunnlinjen viste et overskudd på 1,86 milliarder kroner før skatt. Det er 283 millioner mer enn året før og det beste resultatet konsernet har oppnådd «på år og dag», ifølge Nationen.

Styret går inn for at drøyt halve overskuddet, 963 millioner kroner, skal føres tilbake til bøndene i form av en etterbetaling på 66 øre per liter levert melk. I gjennomsnitt betyr det 112.000 kroner per bonde.

Sunniva Ravndal Veen og Ivar Are Veen i Rogaland ligger an til å få over dobbelt så mye, drøyt 250.000 kroner.

– Det er etterlengtede penger som vil komme godt med når vi skal nedbetale gjeld, sier Sunniva Veen. Hun sier pengene åpner for at de kan investere og videreutvikle gården.