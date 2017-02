Dette vil ikke kommunen svare på

I sitt svar skriver kommunen at de vil ikke svare på spørsmålene fordi de mener det ikke vil gagne 19-åringen.

«Alle tre har fritatt Verdal kommune fra taushetsplikten i anledning saken som ønskes omtalt i T-A. Ved henvendelser fra pressen hvor kommunen er fritatt for taushetsplikt, er det generelt slik at kommunen må vurdere om det er til det beste for de det gjelder at kommunen benytter seg av fritaket fra taushetsplikten. Kommunen har adgang til å bruke opplysningsretten i slike tilfeller, men har ikke opplysningsplikt, jf Fvl §13 og Helsepersonelloven Kap 5. I dette tilfellet har Verdal kommune vurdert at det ikke gagner Andreas Stornes å bruke opplysningsretten kommunen har», skriver kommunalsjef Anne Kari Haugdal i en e-post til Trønder-Avisa.

«Vi vil understreke at vi opplever å ha et godt samarbeid med Andreas Stornes», avslutter hun.

I en kommentar til artikkelen sier rådmann Jostein Grimstad følgende:

– Jeg har ikke vært involvert i, eller influert på, de vurderinger som ligger til grunn for tjenestetildeling slik det indikeres i artikkelen.

Her er spørsmålene som Trønder-Avisa stilte Verdal kommune: