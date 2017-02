- Folk burde bekymre seg mer for innbrudd

– Når samme undersøkelse også viser at en av fire sier de kjenner noen som har opplevd innbrudd, burde folk bekymre seg mer, advarer Peter Batta i Huseiernes Landsforbund.

– Ved å følge enkle råd kan man redusere risikoen for å komme hjem fra vinterferie til endevendt hus, sier Batta.

I en landsrepresentativ undersøkelse som YouGov har gjennomført for Verisure, svarer 16 prosent at de er helt ubekymret og 63 prosent svarer de er delvis ubekymret til at innbrudd kan forekomme i sin bolig.

Det får Peter Batta i Huseiernes Landsforbund til å reagere. – Ved hver eneste ferie er det mange som kommer hjem til hus hvor det har vært innbrudd. Huset er ikke trygt for innbruddstyver hvis man ikke tar sine forholdsregler, sier han.

­– Når vi vet at det bare er cirka 20 prosent av boligene som er utstyrt med overvåket alarmanlegg er det mange som føler seg trygge uten grunn. Det er svært sjelden at det oppstår innbrudd i hus med alarm, derfor får våre medlemmer både rabatt på alarmen og forsikringen ved installasjon, sier Batta.

Huskeliste

Vinningsforbrytere forbereder seg ofte før de slår til. De går gjerne flere runder i nabolaget for å merke seg hvilke hus som virker forlatte.

Derfor kan det lønne seg å tenke som tyven og motarbeide dette inntrykket, sier Eva Overholt i Verisure.

Hun som har utarbeidet ”innbruddstyvens sjekkliste” som du kan følge før du drar på vinterferie.

Innbruddstyvenes sjekkliste:

1. Oppkjørselen er ikke måkt

Enten man vil eller ikke, må oppkjørselen måkes. Be derfor en snill nabo om å måke eller tråkke spor etter snøfall.

2. Gardinene er trukket for

Ved å trekke for gardinene viser du at ingen er hjemme. Ha heller gardinene åpne og gjem vekk synlige verdigjenstander. La ting stå framme slik at huset ser bebodd ut.

3. Lyset er skrudd av

Et mørkt hjem er som regel ubebodd. Innbruddstyver spaner som oftest over et hus i lengre tid, derfor kan det være lurt å endre lysbildet ved hjelp av automatisering eller fjernstyring.

4. Visne planter

Visne planter viser at ingen er der for å stelle dem. Vann derfor plantene godt før du drar, og få en nabo til å vanne.

5. Full postkasse

Hvis ingen henter posten, vil postkassen fylle seg opp. Pass derfor på å ha et Nei Takk til reklame-merke på postkassen, avbestill avisabonnementet midlertidig eller få naboen til å ta inn posten for deg.

6. Tomme søppeldunker

De aller fleste produserer avfall i løpet av en ukes tid. Pass derfor på at det ligger litt avfall i søppeldunken. Er du borte lenge kan du få naboen til å kaste litt søppel hos deg.

7. Tom og ulåst garasje

En tom garasje uten verken bil eller ski, er en god indikator på at ingen er hjemme. Lås derfor garasjedøren før du drar.

8. Sosiale medier

Også tyver har internett. Det er lett å finne ut hvem som bor på en adresse. Tyvene kan lett søke deg opp og sjekke om du har lagt ut feriebilder på sosiale medier. Vær derfor forsiktig med å legge ut feriebilder og plasseringer av hvor du er, eller sørg for at du har en lukket profil.

9. Stille i huset

Ingen lyder, ingen hjemme. Skru derfor på en radio som kan spille for huset i ferien. Gjerne med tidsstyring fra et tidsur eller smartkontakt med alarmanlegget.

10. Synlig alarmmerke

De fleste innbruddstyver unngår hus med boligalarm, naturlig nok. Derfor er det lurt å skaffe seg et godt alarmsystem med synlig merking og tilkoblet alarmstasjon.