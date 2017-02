Havnet i grøfta på tur til jobb

En personbil kjørte fredag morgen i grøfta og krasjet med et tre på fylkesveg 761 i Inderøy. Politiet fikk beskjed om ulykken, men rykket ikke ut til stedet.

Ingen personskade

– Vi har snakket med bileier på telefon. Han forklarte at han var på veg til jobb da han ble overrasket over glatt føre, fikk sleng på bilen og havnet i grøfta med et brak, sier Bjørn Haugan som er operatør på politiets operasjonssentral i Nord-Trøndelag.

Sjåføren opplyste at han ikke var skadet etter uhellet, og at han selv skulle sørge for å få bilen opp av grøfta.