Mer antibiotika enn antatt i norsk landbruk

Ifølge de offisielle tallene fra tilsynet EMA ligger antibiotikabruken på 3,1 milligram per kilo biomasse, skriver Nationen. Men den biomassen inkluderer en veldig stor andel fisk, hvor det brukes forsvinnende lite antibiotika. I Sverige er det offisielle tallet 11,5 milligram, mens det er hele 44,2 milligram per kilo i Danmark.

–Statistikken straffer land som Danmark, med forholdsvis stor svineproduksjon, men gir gode sifre i land med stor andel lam og fisk, forklarer veterinær My Sahlman i svenske Lantbrukarnas Riksförbund.

Det norske Veterinærinstituttet har i sine rapporter, som kun ser på husdyrproduksjon, kommet fram til at vi bruker 10 milligram antibiotika per kilo kjøtt. Det er fortsatt lavere enn våre naboland, men over tre ganger så høyt som EUs statistikk.

– Til tross for det lave forbruket i Norge, har myndighetene fokus på at vi ikke kan hvile på laurbærene og har satt mål for ytterligere reduksjon, sier seniorforsker Anne Margrete Urdahl ved instituttet.