Det som omfavnes i ubebodd utmark, avvises der folk bor

Bildet som følger dagens kommentar ville vært utenkelig i sentrale strøk. I mange utkanter er dette fortsatt virkeligheten.

Innbyggere i de mest grisgrendte strøkene av landet har i realiteten ikke tilgang til den akuttberedskap nasjonale myndigheter har sagt at alle innbyggere skal omfattes av. Vi snakker ikke bare om den mye omtalte 10-prosentandelen av befolkningen – den halve millionen som faller utenfor når myndighetene sier at kriteriene er oppfylt når 90 prosent av befolkningen er «innenfor» ulike normer, men antakelig om «10-prosenten» av disse igjen. Som også er titusenvis av innbyggere – kanskje tilsvarende befolkningen på hele Innherred. I Nord-Trøndelag har vi sett hvordan dette ble et problem da ambulansen i Røyrvik ble lagt ned, og tilsvarende ser vi i utallige andre lokalsamfunn – både langs kysten og i innlandet. Man kan fristes til å tro at byråkratiet allerede har vedtatt at de mest utsatte lokalsamfunnene er avfolket – selv om det er aldri så mye lys i husene, året rundt.

Øyrådet i Frøya – et kommunalt organ hvor de seks veiløse øysamfunnene i kommunen er representert – løfter i et brev til Helse Midt-Norge en interessant debatt: Hvorfor henvises de mellom 350 og 400 fastboende – og anslagsvis 1500 til 2000 feriebeboerne – i «Øyrekka» til mildt sagt kummerlige tilbud ved akutt sykdom? Ifølge rådets leder Håvard Holte Os, rektor ved Mausund oppvekstsenter, har man over lang tid forsøkt å komme i konstruktiv dialog med helseforetaket. Uten å lykkes. Den åpne holdningen lokale myndigheter i fjellkommunen Røyrvik helt nordøst i Trøndelag opplevde i møte med ledelsen i Helse Nord-Trøndelag, har man etter sigende sett fint lite av i kommunen i det sørvestlige hjørnet av landsdelen.

Problemstillingen som rådet reiser er interessant – og bærer i seg mange elementer. Ett er hvor rigid en offentlig aktør kan framstå, selv om man dermed motsier seg selv, noe annet er den manglende viljen til å finne gode løsninger for innbyggerne som bor de i strøk av landet som faller utenfor «normen» myndighetene har satt.

For å sette det på spissen: Dersom du eller jeg får et hjerteinfarkt når vi er langt til fjells eller i utmarka, er sjansen stor for at vi blir hentet av en patrulje fra Røde Kors eller Norsk Folkehjelp – hvis forholdene er slik at helikopterberedskapen ikke kan benyttes. Flere organisasjoner har om vinteren snøscooterpatruljer som frakter bårepasienter fra fjellet og fram til bilvei, og ATV- og båtpatruljer om sommeren. Røde Kors, og et par andre aktører, har også ambulanser som benyttes til det samme. Er det mulig å komme fram langs en kronglete skogsbilvei eller tursti hvor standarden ikke er slik at man sender inn en alminnelig ambulanse, har hjelpekorpsene gjerne firehjulsdrevne biler innredet for båretransport. Ofte går transporten fram til man blir hentet av helikopter eller vanlig ambulanse, men iblant blir man også transportert helt fram til sykehus eller lege av hjelpekorpsets patrulje. Det er en allmenn oppfatning at de private aktørene i dette utgjør et svært viktig supplement til den øvrige akuttberedskapen – noe som også speiles ved at de jevnlig mottar heder og oppmerksomhet fra både lokale og nasjonale myndigheter.

Paradokset er at dersom det samme skjer i et av mange lokalsamfunn hvor landambulanser ikke kommer til eller er for langt unna, så har de samme myndighetene som omfavner båretransport i regi av private og ideelle aktører litt utenfor allfarvei, bestemt at man ikke ønsker en tilsvarende innsats. Man sier bastant nei. Dermed skjer det som vises på bildet som følger dagens kommentar, og som er tatt på Sula tidligere i vinter: Man finner en tilfeldig privatbil hvor det er mulig å få plass til pasienten, og legger stakkaren inn – uten hensyn til verken bestemmelser om taushetsplikt eller medisinsk forsvarlig transport. Helseforetaket vil antakelig si at heller ikke dette er «lovlig». Men hva mener man at ambulansemedarbeiderne skal gjøre? Alternativet kan være at man må løpe med båra i flere kilometer – for ofte er landingsforholdene slik at man ikke kan gå ned hvor som helst. I alle de nevnte øysamfunnene i Frøya går helikopteret ned på idretts- og skoleplasser – og avstanden fram til pasienten kan være flere kilometer. Da skal man være noenlunde frisk for å komme helskinnet fra det hele ...

For å gjøre bildet komplett, hører det med at man har avtale om pasienttransport med spesialbygd, hurtiggående båt som blant annet kan utkalles når værforholdene gjør det umulig å bruke helikopter – eller luftambulansen er opptatt på annet hold. Men her kommer det som virkelig danner helheten: Pasienter som henvises til båttransport, og som for øvrig også har behov for transport til kaikanten, må være i stand til å sitte oppreist. Helseforetaket har nemlig bestemt at de ikke kan fraktes liggende – fordi båten er «pasienttransport» og ikke «ambulanse». Med andre ord: Er helikopteret på grunn av vær eller andre forhold forhindret, skal alvorlig syke eller skadde ikke transporteres til sykehus – med mindre de kan støttes opp slik at de er «sittende». Ligger de, ja; da får de pent ligge. Der de er.

Forsøker man å se det hele utenfra, er det fristende å si at helsemyndighetene rett og slett lukker øynene for den delen av virkeligheten som faller utenfor skrivebordkanten. Da skulle man tro det var på tide å bruke skjønn. Men nei ... Svaret fra helseforetaket er at alternativ båretransport faller utenfor kravene som er satt til pasienttransport. Derfor sier man for eksempel nei til at en drosjeeier kan inngå avtale om å ha en bil som er tilpasset muligheten for båretransport – selv om drosjeeieren har avtale med det samme helseforetaket om syketransport dersom pasienten klarer å sitte oppreist ... Det er åpenbart heller ikke et alternativ å inngå avtale med en av de ideelle organisasjonene om at man hele året kan gjøre det man gjør i vinterferien, påsken og ferier ellers: Utgjøre et supplement til den offentlige tjenesten for å skape den helhet man ellers ikke makter å etablere.

Så langt er historien ille nok – sett fra fornuftens side. Men den blir verre.

Ifølge Røde Kors har organisasjonen i alt 121 ambulanser – det vil si biler innredet for båretransport, som jevnlig brukes – ikke bare til akuttoppdrag, men også til planlagt transport i helseforetakenes regi. I tillegg inngår bilene i katastrofeberedskapen ved hendelser som det offentlige ikke er dimensjonert for å håndtere. Organisasjonen opplyser at antall utrykninger ligger på mellom 450 og 600 akuttoppdrag i året, foruten flere hundre rene båretransporter mellom hjem og sykehjem, sykehus og legevakter. I sentrale strøk godtar altså myndighetene båretransport utenfor den organiserte ambulansetjenesten. Ikke i utkantene.

Snevrer man det inn, kommer vi hit: Har man behov for akutt helsebistand dersom man befinner seg i «ubebodd utmark», og det av ulike grunner ikke er mulig å bruke den ordinære land- og luftambulansetjenesten, kobler man inn privat båretransport. Befinner man seg i «bebodd utmark», henvises man til bagasjerommet på naboens bil.