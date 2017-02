Rønning slått ut av Mesternes Mester

Eldar Rønning ble slått ut i natt-testen i episode seks av ti av tidligere håndballspiller Else Marthe Sørlie Lybech.

Programmet «Mesternes Mester» er et av NRKs viktigste flaggskip, med godt over én million seere hver eneste uke.

– Fantastisk opplevelse

Dette er den åttende sesongen av den populære TV-serien der tidligere norske idrettsstjerner møtes til dyst. Nordtrønderne Nina Solheim og Frode Estil har tidligere deltatt, men klarte ikke å gå helt til topps. I år var det Eldar Rønnings tur til å være med.

– Det var en fantastisk opplevelse å være med på Mesternes Mester. Jeg har nesten ikke sett på programmet før, men da jeg ble spurt var jo det kjempeartig. Det var fryktelig mange trivelige folk, og selve konkurransen var jo en lek, uttalte Eldar Rønning i Trønder-Avisa lørdag 14. januar i år.

Ville ikke ryke først

Skogningen måtte legge langrennsskiene på hylla i mai 2016. Da hadde 34-åringen slitt med sykdom i en lengre periode. Innspillingen til Mesternes Mester fant sted i september, og Rønning var ikke 100 prosent frisk da heller.

– Jeg fikk en forkjølelse like før avreise og følte meg ikke helt frisk mens jeg var der, men det hadde ikke så mye å si. Formen min er bra uansett når jeg er 34 år og nettopp har lagt opp. Jeg var ikke i toppform, men det vises nok ikke – og det var ikke det som er hensikten med konkurransene heller. Når ei er 26 og den eldste er 62 år, så prøver man å finne øvelser som er like for alle.

– Satte du deg noen mål før programmet?

– Nei. Jeg var veldig rolig med tanke på konkurranseaspektet. Jeg syntes det var veldig artig å bli spurt og bare være med. Jeg hadde selvsagt et mål om å ikke ryke ut først. Jeg visste ikke helt hva jeg gikk til, og det var jo flere av deltakerne som visste hvilke øvelser som kanskje kom. Jeg gikk inn bare for å ha det artig og leke meg, men konkurranseinstinktet våknet etter hvert. Det var en utrolig fin opplevelse å være med, sier Rønning.

Voldsomt uvær

Innspillingen fant sted på Peloponneshalvøya i Hellas, fødestedet til de olympiske lekene. Både deltakerne og crewet fikk en trøblete start på oppholdet. Kun få dager før innspillingen kom et voldsomt uvær.

I byen der de tidligere idrettsstjernene bodde, døde tre personer som følge av uværet. Kraftig regnvær og flom var årsaken til dødsfallene.

Uværet rammet også deltakerhuset der Frode Grodås (51), Anita Moen (49), Eldar Rønning (34), Else-Marthe Sørlie Lybekk (38), Bartosz Piasecki (30), Ine Barlie (51), Anders Jacobsen (29), Tonje Sørlie (35), Helene Olafsen (26) og Odd Sørli (62) bodde.

Øvelser måtte flyttes

Huset var nemlig uten strøm og vann de første dagene. Flere av øvelsene måtte flyttes som følge av uværet.

– En del lokasjoner ble ødelagt, og det ble litt improvisasjon i starten. Vi deltakerne ble ikke påvirket av dette. Vi kom dit og gjorde som vi fikk beskjed om. Det var vel verre for dem som skulle produsere, sa Rønning i intervjuet med avisa lørdag 14. januar i år.