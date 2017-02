Bilene bare suste forbi da rullestolbruker fikk motorstans i tunnel

16 biler passerte i høy hastighet da rullestolbruker Steffen Johansen og samboer Ina Christine Grøndal fikk motorstopp inne i Steinfjelltunnelen ved 13-tiden lørdag

Samboerparet var på veg fra Trones i Namsskogan til Røyrvik for å besøke hans mor.

Røyk ut fra panseret

På veg gjennom Steinfjelltunnelen fikk bilen motorstopp. Det skjer et godt stykke inne i tunnelen. Johansen anslår det til en liten kilometer fra den ene åpningen.

– Plutselig stanser bilen og det komme røyk ut rundt panseret. Heldigvis skjedde dette ved en av møteplassene inne i fjellet, så vi fikk stanset der og plassert bilen slik at annen trafikk kunne passere, forteller Johansen til Trønder-Avisa.

Johansens samboer, Ina Christine Grøndal, går først ut av bilen. Hun åpner panseret og mer røyk komme ut fra motorområdet. Da finner de det tryggest at også Steffen kommer seg ut av bilen.

Ingen telefondekning

Ina setter ut varseltrekanten og Steffen plasserer seg i rullestolen foran bilen. Mens dette pågår suser flere biler forbi, uten å senke farten.

– Ina tar opp mobiltelefonen for å ringe etter hjelp, men oppdager fort at det ikke er dekning inne i tunnelen. Hun begynner derfor å gå mot den nærmeste åpningen for å få dekning, forteller Steffen. Hun tar også med seg parets hund, som er med på turen.

Feilplassert SOS-skap

Mens Ina går for å ringe, sitter Steffen igjen ved bilen. Der oppdager han at det er et SOS-skap med telefon og brannslukkingsapparat på tunnelveggen ikke langt unna. Men det viser seg at dette er plassert så høyt at han ikke klarer å få åpnet skapet.

– Skapet henger så høyt at jeg tror heller ikke unger ville nådd opp. I en eventuell krisesituasjon mener jeg slik plassering av et SOS-skap vil være kritisk, sier Johansen.

Til sammen 16 biler passerer Steffen sittende i rullestolen og med varseltrakanten ute. Han er sikker på at de passerer i 80 kilometer i timen.

To biler stanset

To biler stanser heldigvis. Det gjorde Steffen glad.

– Damen som stanset først var veldig trivelig, og spurte om hun kunne hjelpe med noe. Men da var Ina allerede ute av tunnelen og pratet med noen i telenon. Så jeg takket for tilbudet, og var glad for at i alle fall hun og en til som stanset ikke lenge etterpå tilbød hjelp, sier Steffen.

Johansen legger skjul på at han er skuffet over at så mange ikke så mye som stanser for å spørre om noen trenger bistand i en slik situasjon. Ille synes han det er at de heller kke senket farten.

– Kunne endt tragisk

– Hvis det hadde utviklet seg til en skikkelig brann er jeg redd dette kunne endt tragisk. Ille var det også at bilene som passerte meg også passerte henne og hunden i høy fart der inne i tunnelen.

Utenfor den ene tunnelåpningen fikk Ina felefonkontakt med Steffens mor og hennes ektemann. Han ordnet med kranbil og hentet selv de to inne i tunnelen. Da hadde Steffen sittet der i nærmere én time.

– Det er skikkelig kaldt inne i en tunnel, så det var godt å bli hentet, sier en lettet Steffen Johansen dagen etter opplevelsen.

Han håper han slipper å gjenoppleve å bli sittende med havarert bil der mange ikke bryr seg om å spørre om det trengs hjelp. Han unner ingen andre en slik opplevelse heller.

– Det er bedre å spørre én gang for mye om folk trenger hjelp enn én gang for lite. Jeg må innerømme at jeg synes det er greit at folk er litt mer oppmerksomme enn de 16 som ikke stanset på lørdag var, sier han.

Steffens frustrasjonsmeling

Her er frustrasjonsmeldingen Steffen Johansen lørdag la ut på sin Facebook-konto:

«Takk t dåkk 14 av 16 bilan som IKKE stoppa når bil'n vårres ikke villja gå nå meir midt i Steinfjelltunnelen! Tusen takk t dåkk 2 som stoppa å lura på om vi villja ha hjølp, men da va Ina i gang me å gå ut for å få mobildekning! Æ fløtta mæ fra bilsete å over t rullestol'n å satt mæ ut, men d hjølpa ikke! Tænk om æ ha vørri alein?! Kolles i allj verden ska æ få tak i nødtelefon som heng høyt? Tenk om bil'n ha tatt fyr?! Vi levve i 2017 ... TAKK T D NORSKE SAMFUNN!!»