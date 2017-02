Magisk seier foran 1.100 tryllekunstnere

3.500 trykkekunstnere fra hele verden deltar i år på verdens største tryllekongress, som avvikles i Blackpool i England fra onsdag til mandag. Alle stjernene innen tryllefaget er på plass.

Lørdag var 1.100 av tryllekunstnerne på kongressen samlet i én og samme sal for å få med seg den krevende konkurransen «Beat the Wand».

– «Beat the Wand» fungerer slik at du må ha en trylleakt som varer i minst ett minutt og maksimalt ti minutter. I løpet av akten kan du bli stanset av dommerne hvis de mener akten ikke holder mål, forteller Jo Boje Hoseth dagen etter seieren i den tøffe trylledisiplinen.

Nervepirrende

Hoseth forteller at artist etter artist røk ut. Noen ble disket fordi akten ikke holdt seg innenfor tidsrammen, andre ble disket fordi akten ikke holdt mål kvalitativt.

– Det er nervepirrende, for det går en alarm om du blir dømt ut. For oss ble det full jubel og stående applaus fra 1.200 tilskuere, sier Hoseth som forklarer at dommerne dømmer på sammensetning av showet, scenetekke, samspill, fingerferdighet, valg av rutiner, totalinntrykk og hvordan akten fanger publikum.

Jo Boje og sønnen Brian har laget en trylleakt sammen spesielt for «Beat the Wand». Selv mener han vanskelighetsgraden er høy, og en eneste liten miss vill dømt dem ut.

Øvd i seks måneder

– Vi har bygd opp akten sammen og øvd i fem-seks måneder. Når du vet at 1.100 av de 1.200 i salen er tryllekunstnere og alle reiste seg og ropte, klappet og jublet for oss, fikk jeg gåsehud. Maken til opplevelse har jeg ikke vært med på, sier Jo Boje Hoseth som har vunnet trylle-NM flere ganger og to ganger er blitt nordisk mester.

Også sønnen Brian er strålende glad for opplevelsen:

– Dette er veldig artig. Å få en slik pris første gang vi stiller på verdens største trykkekongress er litt av en bonus. Nå blir det mer trylling i tiden som kommer, og det må øves inn en del nye triks, ler Brian.

Satser mer sammen

Både far og sønn synes det er artig å vinne sammen. De to har aldri vist den nye akten til noen, ikke en gang innen familien. Brian har i dag to innøvde akter og Jo Boje åtte i tillegg til denne fellesakten. Nå vil de satse på mer samspill i tiden som kommer.

– To sammen i et tryllenummer åpner for mange muligheter innenfor magiens verden, sier Hoseth.