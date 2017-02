Mener lege kreftopererte tre pasienter unødvendig

I 2014 sendte leger ved St. Olavs hospital en bekymringsmelding til fylkeslegen om en lege som jobbet ved sykehuset Namsos. Dette skriver VG.

I meldingen fortalte legene om tre pasienter som de mente ikke hadde fått god nok behandling:

Pasientene ble først operert for kreft én gang, så én gang til da kreften ikke forsvant. Denne andre operasjonen mente legene ved St. Olavs var unødvendig.

Svulst i urinblæren

– De hadde en svulst i urinblæren som ble fjernet. Ved første gangs operasjon ble det fjernet vev, en såkalt reseksjon. På et senere tidspunkt ble det av legen foretatt en etterfjerning, sier Øyvind Alexandersen, assisterende fylkeslege i Nord-Trøndelag, til VG.

Trønder-Avisa, som også tidligere har omtalt saken, skrev da at sykehuset har gått gjennom rutinene sine etter det som skjedde, skriver VG.

Fire pasienter

Alexandersen sier St. Olavs hospital har meldt bekymring om totalt fire pasienter som ble behandlet av samme lege.

De fikk første bekymringsmelding fra St. Olavs hospital i desember 2014. Året etter kom altså enda en. I begge tilfellene vurderte de om sykehuset hadde brutt loven, men kom til at de ikke hadde det.

De har nå sendt saken over til Statens Helsetilsyn, og bedt dem vurdere om legens praksis var forsvarlig.

– Stort skadepotensial

«Vår foreløpige vurdering er at skadepotensialet har vært stort og det kan synes som om han ikke har innrettet seg etter gjeldende nasjonale retningslinjer og lokale prosedyrer og rutiner», skriver Fylkeslegen i brevet til Statens Helsetilsyn.

Der understreker de også at dette har pågått over lang tid, og at minst fire pasienter har vært involvert, skriver VG.

Sykehuset fikk bekymringsmeldingen fra St. Olavs i 2014. I fjor ble de altså varslet om enda en sak.

Vil ikke kommentere

Legen har nå permisjon fra sykehuset Namsos, og jobber ved et annet sykehus, et annet sted i Norge. Han sier til VG at han ikke vil kommentere tilsynssaken før saken er avsluttet hos Statens Helsetilsyn.