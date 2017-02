– Statens vegvesen har et alvorlig problem

Natt til mandag kom det noen centimeter med nysnø over store deler av Nord-Trøndelag. Det førte til at Statens vegvesen gikk ut og advarte mot til dels vanskelige kjøreforhold flere steder i fylket.

En av de som fikk oppleve de vanskelig kjøreforholdene Vegvesenet er Øyvind Lilleby, som er regionrepresentant for Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og daglig leder hos P.R. Lunkan Transport AS på Steinkjer.

– En skandale

Lilleby tordnet mot Statens vegvesen og vegvedlikeholdet som han kaller en skandale etter å ha kjørt strekningen mellom Vist og Straumen langs fylkesveg 761.

– Vegvesenet har et kjempeproblem. Det saltes når det er fem plussgrader og tørr asfalt, men nå det er skikkelig glatt etter snøfall gjøres det ingenting, mener Lilleby.

På den to mil lange turen fra Vist til Straumen sto det flere lastebiler fast på vegen.

– Politiet var på plass og dirigerte trafikken. Det var faktisk så glatt at jeg sleit med å holde meg på føttene. Likevel er det ikke et sandkorn å skimte på vegen. Dette er virkelig trafikkfarlig, buldrer lastebileieren.

Har sendt bekymringsmeldinger

Han forteller at NLF ved flere anledninger har sendt bekymringsmeldinger til Statens vegvesen om at de mener pengene blir brukt på feil sted, og at de pulveriseres på veg nedover i systemet og ikke kommer fram til de som skal utføre jobben.

– Entreprenørene får rett og slett ikke betalt for å strø vegene våre, sier Lilleby.

Han understeker at han ikke på noen måte er ute etter å ta de som til slutt skal sørge for at vegene ikke er glatte, men at han ønsker å påpeke en systemfeil som får store følger for de som ferdes i trafikken.

– Jeg vil utfordre vegsjefen. Jeg tror ikke Statens vegvesen har kontroll på sine entreprenører – de følger ikke opp kontraktene, sier Lilleby.

God kontroll

Hågen Ven, prosjektleder i Statens Vegvesen avdeling Midt-Norge, mener at Statens Vegvesen følger opp sine kontrakter godt nok. De har dialog med entreprenørene daglig, og mener at vegvedlikeholdet er så godt som det kan bli innenfor rammene som er i dag.

– Vi har ikke råd til kontrakter som er bedre enn dette, sa Ven til Trønder-Avisa i desember.

På spørsmål om Statens vegvesen har fått mange henvendelser om glatte veger på Innherred mandag morgen svarer Håg at Trønder-Avisas henvendelse er den første.

– Vi har ikke hørt noe om forholdene på Inderøy mandag morgen, men dette høres ut som noe vi må sjekke nærmere, sier Ven.

Lite avvik

Han sier videre at de tar stikkprøver av vegvedlikeholdet, og at de sjelden finner store avvik.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i kritikken fra Lilleby. Vi mener vi har god kontroll på entreprenørene, ser Ven.

Han peker heller på at folk til stadighet blir overrasket over snøfall.

– Det begynte å snø søndag kveld. Det betyr at det kan bli litt krevende kjøreforhold mandag morgen. Det må vi som ferdes langs vegen ta hensyn til.