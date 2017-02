Handicapsykkelen stjålet fra bakgården

Heidi Forbord ved Alu Rehab i Verdal er fortvilet, etter at en spesialtilpasset trehjulssykkel ble stjålet fra firmaets bakgård i Johan Bruns gate i Verdal.

– Vi hadde pakket sykkelen klar på palle, så den var klar for sending. Tyveriet ble oppdaget da Tollpost kom for å hente den mandag ettermiddag, sier Forbord.

Lover å skaffe ny

Hun måtte da ringe kunden som ventet på å få tilbake sin spesialtilpassede trehjulssykkelen, som hadde vært på reparasjon en måneds tid.

– Sykkelen betyr veldig mye for kunden. Den er hans beste venn, så jeg har lovet å skaffe en sykkel så fort som mulig - uansett, sier Forbord.

Hun synes det er skremmende å tenke på at folk stjeler fra bakgården midt på lyse dagen. Derfor håper hun at tips fra publikum kan være med å bidra til at sykkelen kommer til rette.

– Vi har ikke hatt noen tyveri av hjelpemidler på de åtte årene vi har vært i disse lokalene. Bakgården er ikke synlig fra vegen, så noen må ha visst om det eller ha gått innom. Sykkelen var heller ikke så synlig der den sto ferdig emballert på en palle, sier Forbord.

Forfulgt av uhell

Hun tok mandag kveld kontakt med brukeren i Namdalen, som har gledet seg på å få igjen sykkelen sin. Mannnen skal ha fortalt Forbord at han har vært forfulgt av uhell med sykkelen.

For et par år siden ble sykkelen hans solgt på et loppemarked ved en feiltakelse. Mannen var på ferie på Sørlandet da han parkerte sykkelen utenfor en butikk, sammen med en rekke andre sykler.

Lite visste han at de andre syklene skulle selges på loppemarked. Da han kom tilbake hadde den spesialtilpassede handicapsykkelen blitt solgt.

– Det tar lang tid å spesialtilpasse slike sykler, og brukeren av sykkelen er helt avhengige av den for å komme seg rundt, sier Forbord.