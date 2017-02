Tidlig mandag kom meldingen om at tidligere Høyre-partileder og statsråd Kaci Kullmann Five er død.

Meldingen mottas med sorg over hele landet.

- Slik jeg husker det, var hun en flott person, som var både lyttende og deretter en god leder. Hun var godt likt i alle samfunnslag, sier tidligere fylkesordfører og Høyre-veteran Gunnar Viken fra Mosvik.

Kaci Kullmann Five er død Høyres første kvinnelige partileder, tidligere statsråd og leder av Nobelkomiteen Karin Cecilie «Kaci» Kullmann Five er død, 65 år gammel.

Var partileder

Five var leder av Høyre fra 1991 til 1994, og handels og skipsfartsminister fra 1989 til 1990. Hun satt på Stortinget i 16 år.

- Vi har mange gode minner rundt henne i organisasjonssammenheng, både fra landsmøter og lokalt. Landet har mistet en stor og flott person, både i politikken og ellers, sier Viken.

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) fra Steinkjer sier hun mottar nyheten med vemod.

- Hun har slitt med alvorlig sykdom i mange år, og vi fryktet tilstanden var forverret da hun ikke deltok under den siste nobelprisutdelingen. Det er et stort tap for Høyre og det norske samfunnslivet når Kaci nå er borte, sier Agdestein.

Forbilde

Hun beskriver den tidligere partilederen som et forbilde.

- Ikke minst var hun et stort politisk forbidle og inspirator for mange kvinnelige politikere, sier Agdestein.

Mange andre har også kommentert hennes bortgang mandag formiddag.

- I går kveld fikk jeg den triste meldingen om at Kaci Kullmann Five har gått bort. Med henne har vi mistet et sterkt og varmt menneske, og en av de mest markante og banebrytende tidligere lederne i Høyre, sier statsminister Erna Solberg (H) ifølge NTB.

Innsiktsfull

Også tidligere statsminister Kåre Willoch sørger for hennes bortgang.

- Dette er veldig trist. Hun var en meget dyktig, innsiktsfull og allsidig politiker. Som medlem og leder av Nobelkomiteen gjorde hun en storartet jobb. Og ikke minst var hun et hyggelig og verdifullt medmenneske, sier tidligere statsminister Kåre Willoch ifølge NTB.