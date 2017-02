Vaag innstilt som styreleder i Nortura

Blir Vaag valgt, tar hun over ledervervet etter Sveinung Svebestad som i fjor høst ga valgkomiteen beskjed om at han ønsker avløsing etter ni år som styreleder i Nortura.

– Ledervervet i Nortura er trolig en av de mest krevende posisjonene i landbruket. Vi gikk bredt ut og har i løpet av prosessen vurdert både eksterne og interne kandidatar. Det er en enstemmig valgkomité som står bak innstillingen og vi er svært fornøyde med at Vaag takket ja, sier leder Arne Magnus Aasen i valgkomiteen.

Har lang erfaring

Vaag er fra Snåsa i Nord-Trøndelag og driver melk- og kjøttproduksjon. Hun ble valgt inn i styret i Nortura i fjor, men har lang organisasjonserfaring fra landbruket sine organisasjoner.

I dag står Nortura i et krysspress, der kampen om hylleplassen hos de tre dagligvarekjedene blir stadig tøffere, samtidig som markedsregulatorrollen blir utfordret.

– Vi har derfor vært på leting etter en kandidat som har stor forståelse for helheten i Norturas utfordringer i samspillet mellom industri, marked og politikk. Det tror vi Vaag gjør, og vi kjenner oss trygge på at hun har de egenskapene som kreves for å overta denne viktige funksjonen som Sveinung Svebestad har fylt på en glimrende måte, sier Aasen.

Er veldig motivert

Hasvang Vaag sitter i styret for Nortura på første året, og sier i en kommentar at hun er veldig motivert for å bli styreleder. Hun synes det er kjempeartig å bli innstilt, men er klar på at det er en innstilling og at det er årsmøtet som bestemmer.

– Nortura er en av de store motorene i norsk landbruk. Som bonde er jeg ufattelig klar over hvor avhengig vi er av velfunegerende samvirkeforetak, som gjør det mulig å være liten og stor bonde over hele landet. Jeg ønsker å bidra tli det. Hvis årsmøtet velger meg, skal jeg gjøre mitt for at vi skal drive Nortura videre på en god måte, sier Vaag til Trønder-Avisa.

Flere utskiftinger

Også Teig Madsen og Robert Søndrål ga i vinter valgkomiteen beskjed om at de ønsket avløsning etter henholdsvis 8 år og 4 år i styret. Som nytt styremedlem etter Teig Madsen innstiller valgkomiteen på Merethe Sund. Hun er fra Sømna i Nordland.

Jon Lilleslett fra Hol i Buskerud er innstilt som ny i styret etter Robert Søndrål. Som nytt styremedlem etter Trine Hasvang Vaag føreslår valgkomiteen Jan Erik Fløtre fra Byrkjelo i Sogn og Fjordane.

Øvrige fra styret på valg i 2017 er Bente Roer og Per Heringstad. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av begge to. Per Heringstad er i dag nestleder og vert føreslått i den posisjonen for en ny periode.

Mange forventninger

– Det vil alltid være mange og ulike forventninger knyttet til valgkomiteen sitt arbeid, både med hensyn til produksjon, geografi, kjønn osv. I en så kompleks organisasjon som Nortura er det også viktig at den balansen er noenlunde grei. Vi har likevel først og fremst vært opptatt av å sette sammen et styre med personer som i størst mulig grad utfyller hverandre, og som samla sett gjev Nortura sterkest slagkraft. Jeg håper og tror vi har klart å kombinere disse hensynene, seier Arne Magnus Aasen.

Hasvang Vaag har i tillegg til å være bonde, vært engasjert i Bondelaget i en årrekke, først som fylkesleder i to år, siden som styremedlem i organisasjonens sentralstyre fire år.

Nortura hadde totale inntekter på 23,1 milliard kroner i 2016, og satt igjen med et resultat før skatt på 461 millioner kroner. (Se fakta)