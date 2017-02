– Vi har alle folkeskikk naturlig i oss

– Jeg fikk anmerkning hver gang jeg var ute og tok meg en røyk, og når du passerer 70 begynner du å gi faen. I løpet av de tre årene på ungdomsskolen fikk jeg sikkert 500 anmerkninger.

Jørgen Berg (21) mener skolen i altfor stor grad er laget for én type mennesker, og tar for lite hensyn til ungdommer med uro i kroppen. Til sammen hadde han og bestekompisen 80–90 dager fravær i løpet av ungdomsskolen – nesten et helt skoleår.

– Jeg har ikke ADHD eller noe, selv om jeg har vurdert å teste meg for det, men jeg bare er sånn. Og jeg er langt ifra alene om det.

Da han kom til Verdal videregående møtte han miljøarbeideren Geir Olsen. Det skulle bli et møte som endret Jørgens liv.

– Hadde det ikke vært for ham hadde jeg aldri gått ferdig skolen. Enkelte lærere har uttalt at jeg kom til å ende på Plata i Oslo. Geir håndterte rastløsheten min helt annerledes og motiverte meg. I dag er jeg 21 år, forlovet, har snart to barn, hus, to biler og en jobb hvor jeg sannsynligvis både trives og tjener bedre enn lærerne mine.

Geir har vært miljøarbeider ved Verdal videregående siden 2006, og har hvert år kontakt med 70–100 elever med forskjellige utfordringer.

– Jørgen og veldig mange av hans kaliber har en enorm sosial kapasitet. Frykten min var blant annet at han skulle bruke den kompetansen til noe negativt, som for eksempel å selge dop. Målet var å få ham til å forstå at han kunne bruke evnene sine til noe positivt. Jørgen var en av de enklere kasusene og jeg var trygg på at han kunne bli hva han ville.

Mange foreldre har takket Geir for innsatsen.

– Det som sitter sterkest i, var da en glad pappa kom med en flaske whisky en sommerdag. Da måtte jeg faktisk sette meg ned og gråte en skvett.

Ifølge Geir var det noe spesielt med 1994–1996-kullene i Verdal. Han vet ikke hva, men erkjenner at det var mange utfordringer med videregåendeelevene fra disse årgangene. Blant annet Jørgen.

– Vi hadde vært barn i mange år. Plutselig kom vi til et skolenivå hvor alt ble stivt og ordentlig. Første dag på ungdomsskolen ville vi leke, være sosiale og bli kjent med nye folk. Ikke ha religionstime. Jeg ble kastet ut fra klasserommet allerede andre time første skoledag, og jeg bestemte meg raskt for at lærerne skulle få noe å jobbe med.

Jørgen mener folkeskikk ligger naturlig i oss alle sammen, og han hadde selv en familie og en far som krevde oppførsel, men likevel støttet ham.

– Det var skolen som ødela for meg. Jeg ville gjøre praktiske ting, ikke sitte stille ved en pult. Når man dømmer barn fra dag én så skaper man dårlige holdninger – og dårlig folkeskikk. Jeg fikk sikkert 150 anmerkninger for å ha brukt caps i timen. Var dét nødvendig? Jeg bruker fortsatt caps på jobb hver dag, og refsen fra ungdomsskolen henger jo ikke sammen med virkeligheten.

– I ungdommens natur å utfordre det etablerte Ved den relativt splitter nye Levanger ungdomsskole bedyrer rektor Bjørg Tørresdal at det kun hersker orden.

Miljøarbeideren ser det samme stadig vekk. Gutter som får negativ oppmerksomhet for å herje for mye, står i fare for å miste skoleplassen eller selv å droppe ut av skolen.

– Mange forskere og fagfolk har ment at gutter henger etter jenter utviklingsmessig og burde ha gått et par år mer i barnehage, og et par år lenger på skolen. Men skolen er tilrettelagt for jentene, gutter blir plassert i båser de ikke passer i. Og når man PISA-måler tiendeklassinger får man dårlige tall. Men mål heller folk i produktiv alder, så ser du raskt at det ikke står så aller verst til likevel. Guttene kommer, de også, men de kommer litt senere. Sånn sett er det ikke rart at jenter er overrepresentert i høyere utdanning.

Adrian (20) hadde egentlig gitt opp Adrian Hastad droppet ut av videregående skole, snudde døgnet og isolerte seg foran datamaskina. Så fikk han kjennskap til «Ungdomsprosjektet».

Ifølge Jørgen var det ikke mange som levnet ham og kompisene særlig høye tanker.

– Vi ble sendt til pisseprøve for å ha sprunget omkring i bar overkropp en dag. Vi var bare veldig glade, men lærerne trodde vi måtte være påvirket av noe. Vi var jo barn ennå. Det må jo være lov å være litt hyperaktiv uten at man skal bli mistenkt for å være narkoman.

I dag innser han at det kanskje ikke var en helt passende oppførsel, og forstår at det fordret en reaksjon.

– Men de hadde aldri gjort det samme med en av de flinke elevene. Og vi som allerede var på kanten til å droppe ut hadde nok lært mer av en annen type reaksjon.

– Du ber om bråk om du irettesetter en pubertal 14-åring på den måten. Det handler om å snakke med – ikke til. De kan ikke alle behandles likt. Alt de sier er: «Se meg! Lek med meg!» Jobben min går egentlig ut på å gå omkring og være en diger lekebamse. Vi leker, og drikker mengder med kaffe. Om jeg ser at de kan leke med voksne, så er alt mulig. Da er det plankekjøring, sier Geir.

Og det var dét som reddet Jørgen.

– Uten Geir, faren min og et par lærere – og ikke minst forloveden min Eliza – så hadde jeg nok sluttet på skolen. Geir snakket meg nok fra å slutte minst fire ganger. Han har en annen måte å snakke på, og vi forsto hverandre. Alt vi ber om er at de voksne skal være en del av oss. Ikke vær bedre enn oss.

Jørgen venter sitt andre barn i løpet av året, og er rask til å svare at han nok kommer til å tillate caps hjemme.

– Men barna skal si takk for mat og sette inn i oppvaskmaskinen etter seg. Men de skal få være seg selv, og så skal de få vår fulle støtte igjennom skolen. For det er rart å tenke på, men vi som var verstingene – vi som røykte på do og var dømt nedenom – vi har alle fast arbeid, noen har egne firma, vi har barn – og vi er ikke 22 år ennå. Det skal veldig lite til før man havner i feil miljø. Vi var jo bare glade. Overglade.