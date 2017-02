Aftenposten: Tre nordtrønderske kommuner blir tvangssammenslått

Det skriver Aftenposten tirsdag kveld. Avisen skriver at de fire regjeringspartiene er enige om å fremskynde behandlingen av kommunereformen og at innholdet i avtalen om kort tid vil bli presenterert.

Det endelige tallet for tvangssammenslåtte kommuner vil ifølge Aftenposten bli 13.

Vikna-ordfører Amund Hellesø (Ap) sa tidligere i år at tvangssammenslåing ville være et hån mot demokratiet:

– Hvis de finner ut at de skal slå sammen Nærøy og Vikna, hvilke kriterier gjelder da? Hvis du bruker lokaldemokratiet, også skal du bruke storslegga om du ikke får det som du vil, da er det et hån mot lokaldemokratiet, sa Hellesø.

Rundt 70 prosent av folket i Vikna sa nei til sammenslåingen i 2016. Hellesø har flere ganger tidligere sagt at Rørvik bør bli hovedsetet i en eventuell nykommune.

– Jeg mener fortsatt regionsenteret i Ytre Namdal er Rørvik. Hvor administrasjonen skal sitte er noe vi må bli enige om, sier han.

Ordfører i Leka, Per Helge Johansen (Sp), sa i 2015 at de ville stå alene:

– Vi har hatt et samarbeid med ni andre øykommuner der vi har utredet mulige sammenslåinger. Konklusjonen er at alle øykommunene har bestemt seg for å stå alene, også vi på Leka, sa Johansen den gang da.