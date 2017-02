EU nekter Norge å kutte barnetrygd

Både Tyskland, Danmark og Østerrike har planer om å gjøre det samme. Men nå sier EU tvert nei.

– Dette er ikke mulig med dagens regelverk, og EU-kommisjonen har ingen intensjoner om å endre dette, sier EU-kommissær Marianne Thyssen til VG.

Hun viser til at mindre enn én prosent av all barnetrygd som utbetales i EU, går til barn som bor i andre land enn foreldrene jobber i.

– De økonomiske innsparingene ved å kjøpekraftregulere barnetrygden vil være små sammenlignet med hva det vil koste å administrere en slik ordning, sier hun.

Statssekretær Kai-Morten Terning (Frp) i Barne- og likestillingsdepartementet er skuffet over at kommisjonen ikke har foreslått å innføre en adgang til kjøpekraftjustering.

– Siden levekostnadene i mange EØS-land er langt lavere enn i Norge, kan barnetrygd og kontantstøtte være store inntektskilder for noen familier, sier han.

Terning sier regjeringen nå vil benytte alle mulige påvirkningsmuligheter for å endre EUs standpunkt i saken. Foreldre som aldri har bodd i Norge kan ha rett på norsk barnetrygd og kontantstøtte. Hvis mor eller far jobber her, spiller det ingen rolle hvilket EØS-land barnet og den andre forelderen bor i.

