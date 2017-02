Inviterer til åpent møte om kommunens omsorgstjenester

Verdal kommune har informert om temamøtet via sine nettsider.

Møtet skal avholdes førstkommende fredag i kommunestyresalen ved Verdal rådhus. Virksomhetslederne Per Tore Sandsaunet og Gunn Wolden skal være innledere.

På møtet vil det bli gitt informasjon om hvilke helse- og omsorgstjenester man kan søke på, hvordan man søker, hvordan søknader blir utredet, og hvordan man kan klage på vedtak.

Målet er en nyttig stund

Virksomhetsleder Per Tore Sandsaunet sier at kommunen har valgt å arrangere et slikt møte fordi man tror det kan være et behov for det.

– Målet vårt er å få til en nyttig stund. Det er en måte for oss å veiledning på. En arena hvor innbyggerne kan spørre om det de lurer på, sier Sandsaunet.

Omsorgstilbudet i kommunen har vært gjenstand for heftig debatt i mediene den senere tiden.

Spent på responsen

Sandsaunet sier at det legges opp til dialog på møtet.

– Det skal bli spennende å se om innbyggerne kjenner et behov for en slik arena.

– Ut fra responsen, så får vi om det kan bli aktuelt å følge opp med andre typer informasjonsmøter innenfor helse, legger han til.