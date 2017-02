Rørvik og Kolvereid må kjempe om hovedsete

Etter flere ukers spekulasjoner skrev Aftenposten tirsdag kveld at Ytre Namdal blir tvunget sammen til én kommune, sammen med et lite dusin andre norske kommuner. Andre medier meldte det samme ut over tirsdagskvelden.

Ytre Namdal består av kommunene Vikna, Nærøy, Leka og Bindal (Nordland).

Vil ha Kolvereid som hovedsete

Hvis tvangen blir gjennomført, må hovedsetet i Ytre Namdal ligge i Kolvereid, mener Nærøy-ordfører Steinar Aspli (Sp).

- Nærøys utgangspunkt er intensjonsavtalen. Det er det eneste grunnlaget for å være med og forhandle videre. Noe annet er helt uaktuelt. Hvis det ikke fortsatt gjelder, og vi ikke får med Bindal og Leka på det, vil vi se på hvilken regjering vi har etter neste valg, sier Aspli.

- Altså vil du søke om å oppheve tvangssammenslåing om ikke Kolvereid blir hovedsete?

- Ja, det har noe med hvordan den balanserte utviklingen vil være. Vi må ikke sentralisere alt over Nærøysundet, sier han.

Leka sa blankt nei til sammenslåinger.

Vikna sa ja til sammenslåing i hele Ytre Namdal, såfremt Rørvik ble administrasjonssted.

Nærøy sa ja til union med Vikna, såfremt Kolvereid var administrasjonssted. Det var nemlig skrevet i intensjonsavtalen mellom Vikna og Nærøy, som Vikna sa nei til.

Verdiskaping

Vikna-ordfører Amund Hellesø (Ap) peker på at Rørvik har størst verdiskaping og er knutepunkt for transport, med flyplass og hurtigruteanløp.

- Det er jo midtpunktet i Ytre Namdal.

- Er de enige i det i Kolvereid?

- Nei, det vet jeg ikke.

Han tror det er flere muligheter å avgjøre kampen om hovedsetet. Det kan for eksempel holdes folkeavstemning om det i forbindelse med høstens stortingsvalg, eller et nytt kommunestyre etter neste lokalvalg kan bestemme saken.

Hellesø oppfatter at regjeringens tvang er uten merkelapp på hva som skal være hovedsete.

- Jeg har hele tiden sagt at for at regionen skal utvikle seg og være bærekratig, og ikke minst robust, må vi ha en tydelig motor. Det har vi i Nærøysundet, sier han, med referanse til Rørvik.

Kritisk

Hellesø er sterkt kritisk til måten tvangssammenslåingen gjøres på,

- Hvis det stemmer at de tvinger 10 kommuner, er det et hån. Jeg skjønner at dette er en avtale mellom Høyre, Frp og Venstre, og at det har vært viktig for dem å få til noe av kommunereformen. Hadde de enda valgt ut 40-50 kommuner, så hadde det gjort vei i vellinga, men det har de ikke gjort. De har valgt rundt 10, sier han.

Vikna-ordføreren understreker at forslaget som nå diskuteres vil være en innstilling fra kommunalkomiteen på Stortinget, og ikke noe ferdig vedtak helt ennå. Han åpner samtidig for at Ytre Namdal kan ta omkamp om tvangen, om stemningen er slik etter valget i høst.

- Sp og Ap har sagt at kommuner som blir tvunget sammen skal ha mulighet til å søke retrett