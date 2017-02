Skylder på en altfor akademisk skole

– Det sier seg selv at det er håpløst for én lærer å ivareta hver enkelts behov i en klasse med kanskje mer enn 30 elever, sier Bjørn Wiik, leder i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag.

Han viser til Trønder-Avisas artikkel om Jørgen Berg (21), som satt med 500 anmerkninger og et halvt års fravær etter ungdomsskolen. Likevel klarte Berg å snu i tide og til slutt landet fagbrev som rørlegger.

– Dette er en stor diskusjon. På den ene siden handler det om hvilke virkemidler skolen har overfor elever som utfordrer. Men viktigere om skolen egentlig er tilpasset elever som trenger tettere oppfølging, gjerne av andre profesjoner som for eksempel miljøarbeidere. Det handler selvsagt også om at både grunnskolen og videregående er blitt for teoretisk, og at elever som er mer praktisk anlagt ikke finner seg til rette, sier han.

Wiik mener det i større grad må åpnes for flere profesjoner i skolen, samt flere lærere.

– Om en lærer fikk med seg fem elever i et verksted, ville man lett kunne lære dem praktisk tilnærming til flere fag. Men det krever ressurser, fordi det er umulig med 30 elever. Det koster folk, og folk koster penger.