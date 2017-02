Slik blir været siste del av vinterferien

For mange er vinterferie synonymt med turer i skog og fjell og de tre siste dagene har det vært gode forhold for utendørs aktivitet. I dag onsdag, er det imidlertid ganske så grisete vær over hele fylket, og det blir ikke bedre de nærmeste dagene.

Nordavind

Fra torsdag av sender nordavind flere snøbyger inn mot Trøndelag og Møre og Romsdal. Mest hustrig kan det bli på kysten med vind opptil stiv kuling.

– Disse bygene kan også inneholde torden, forteller vakthavende meteorolog Aurora Stenmark.

Det vil også bli kjøligere, med temperaturer under null i de fleste deler av fylket. Enkelte steder kan det krype opp mot nullpunktet midt på dagen.

I grafikken over kan du se bygene som er på vei inn mot Trøndelag. (Animasjon: met.no)

Ørlite håp for sol

Fra lørdag skifter vinden til sørlig retning, og temperaturen øker. Det er imidlertid ikke mye håp for solbrillevær, skal vi tro meteorologen.

– Det kommer en front med en god del nedbør oppover fra Sør-Norge. Det er ikke sikkert at nedbøren treffer, men det ser likevel ikke ut til at det blir mye sol. Kanskje et lite gløtt tidlig på lørdagen, sier hun.

Altså ser det ut til å bli overskyet, oppholdsvær i de siste dagene av ferien.

– Det blir litt bedre enn det er oppe hos dere nå, avslutter Stenmark.