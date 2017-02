Nortura flytter fra Sarpsborg til Steinkjer

Skjæreaktiviteten flyttes fra Sarpsborg til Nortura sine anlegg i Steinkjer, Tønsberg, Rudshøgda og Forus. Assisterende kommunikasjonsdirektør Eskil Pedersen i Nortura sier til Trønder-Avisa at det vil bli behov for flere ansatte ved Nortura i Steinkjer, men at det ennå er for tidlig å si hvor mange det dreier seg om.

– Vi opererer i et marked med tøff konkurranse og der krav til ny teknologi og automatisering forsterkes. Vi er derfor avhengig av å samle aktiviteten til færre anlegg og sikre fremtidsrettede løsninger. Dette gjør vi for å øke lønnsomheten og trygge arbeidsplasser, sier konsernsjef Arne Kristian Kolberg.

Ifølge Nortura vil de aller fleste som berøres av flyttingen, få tilbud om jobb andre steder i konsernet eller ledige stillinger i andre avdelinger i Sarpsborg.