Over 350 søkere til nytt Rusta-varehus i Steinkjer

I mars åpner Rusta sitt første varehus i Nord-Trøndelag, nærmere bestemt i Handelsparken på Sannen i Steinkjer. Interessen rundt åpningen har vært over all forventning. Rusta kan melde om hele 352 mottatte søknader til de ulike stillingene på varehuset, ifølge en pressemelding.

– Rekrutteringen har gått over all forventning. Vårt konsept har ikke bare blitt godt mottatt, men Rusta har også blitt en attraktiv arbeidsplass. Det er en bekreftelse vi synes er veldig hyggelig, sier Thomas F. Erlandsen, norgessjef for Rusta.

God start for Rusta

Høsten 2014 åpnet Rusta sitt første varehus i Norge. Det tok kun ett år fra lansering til varehuskjeden nådde en million betalende kunder. I dag har Rusta Norge 267 ansatte, etablerte salgsflater på totalt 30.000 kvadratmeter, og tatt imot over 3,8 millioner betalende kunder.

— Dette lover bra for åpningen i Steinkjer, sier norgessjefen i Rusta.

– Så langt har Norgeslanseringen vært en braksuksess. Etterspørselen etter produkter til lave priser innenfor hjem- og fritidssegmentet ser ut til å ha vært enda større enn forventet. Vi gleder oss til å ønske velkommen til vårt nye varehus i Nord-Trøndelag, forteller Thomas F. Erlandsen.

Flere varehus i sikte

Den svenske varehuskjeden har i dag 15 varehus i Norge, og planer fortsatt kraftig ekspansjon i løpet av året. Rusta har tatt en tydelig posisjon i markedet, ifølge Erlandsen.