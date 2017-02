Bjørge og Breivikås knebler Oftenåsens Venner

– Nå har vi hørt nok om denne HAT-konserten på Oftenåsen. Det er på tide å få stoppet munnen på denne gjengen som kaller seg Oftenåsens Venner. For la det være helt klart. Disse gjøglerne, altså ensemblet HAT, kommer aldri tilbake til Oftenåsen. ALDRI, roper Bjørge på veg opp på armlenet på verdens største hagestol.

På bakken har Frank Remy Breivikås tatt hånd om oppviglerne fra Oftenåsens Venner og lenket dem fast i stolen på toppen av Steinkjers eget byfjell.

Tar over toppen

– Jeg har meldt meg inn i Oftenåsens Uvenner. Nå er det nok, og vi må bare få stoppet munnen på denne Mathisen, utbryter Breivikås mens han sirlig taper over munnen på både Asbjørn Mathisen og Asle Øksnes.

– Nå tar Steinkjerfestivalen over Oftenåsen. We will make it great again, roper Bjørge fra toppen av stolen.

Bakgrunnen for tumultene er at Oftenåsens Venner nærmest har gjort det til et folkekrav at HAT må gjenta suksessen fra Steinkjerfestivalen i 2013 da over 2000 personer tok seg til toppen for å bivåne sirkuset som utspant seg på scenen.

– Vi solgte mye øl

Like før Asbjørn Mathisen fikk tapet over munnen rakk han å gi følgende kommentar til situasjonen som har oppstått:

– HAT var stort. Vi solgte vanvittig mye øl og har aldri sett så mye folk i skogene sør for Steinkjer sentrum. Hvorfor kan ikke festivalsjef Bjørge ta til fornuft og sørge for at det skjer igjen?

Mens Breivikås sørger for at herrene Mathisen og Øksnes ikke får ha flere meningsytringer forklarer Bjørge nærmere.

– Det finnes band i Norge som er større enn HAT, tro det eller ei. Nå har vi tatt over Oftenåsen og jeg kan allerede bekrefte at vi har lagt en fantastisk god plan for hvordan folk skal glemme HAT og frontfiguren i grønn trikot.

– Dette må du forklare nærmere. Hvordan skal dette skje?

– Vi har rett og slett booket ett av Norges beste band, og de skal spille på Oftenåsen lørdag. Konserten blir gratis og vi setter opp busser til foten av fjellet.

Vil ikke fortelle hvem det er snakk om

– Og hvem er så dette bandet du snakker om?

– Navnet på bandet forteller jeg ikke på nåværende tidspunkt. Det er for mye snø og da passer det seg ikke å snakke om bandnavn som skal spiller her oppe til sommeren.

– Kan du gi Trønder-Avisas lesere et lite hint?

– Ja. Bandet trenger en del strøm. Bandet er ett av norges beste band og frontmannen er det jeg vil kalle både legendarisk og internasjonal. Bandet er gjort kjent med fasilitetene og ser på spillejobben som en utfordring. Jeg har lagt fram bilder av forrige konsert – for å si det sånn, sier Bjørge.

Så da er det faktisk bare for Trønder-Avisas lesere å prøve å gjette seg fram til hvilket band Bjørge snakker om.

– Det skal blir som en eksplosjon, Oftenåsen skal få så hat-en passer, smiler Bjørge.

Bare til pynt

– Forresten, Breivikås – hva har du med dette å gjøre?

– Jeg er som vanlig med bare til pynt. Svein liker at noen pynter opp rundt seg.

– Vet du hvilket band det er snakk om?

– Ja. Eller nei. Ombestemte meg. Dette vet jeg ingenting om. Det er kardial Bjørge som vet alt, ser alt og styrer alt. Gott mitt uns!

Send oss ditt forslag

Hvilket band tror du der er snakk om? Send oss en e-post med ditt forslag: nett@t-a.no.

Hvis noen gjetter riktig trekker vi ut en vinner som får både buff og Flaxlodd fra Trønder-Avisa.