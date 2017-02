Tvangskommunen Leka vokste tredje mest i hele landet

Det ble 22 flere innbyggere på Leka i løpet av 2016. Det er bare to kommuner i hele Norge som vokste mer, ifølge SSB.

Veksten er over all forventning, mener ordfører Per Helge Johansen (Sp).

– Det kommer ungdom som erstatter de eldre som slutter i jobbene. De bygger jo reir, legger egg og formerer seg, så da blir jo plutselig den ene som sluttet i jobben til to-tre nye mennesker, sier Johansen.

Etter andre verdenskrig hadde Leka over 1.200 innbyggere. Så fulgte mange tiår med nærmest konstant tilbakegang i folketallet. I perioden fra 1986 til 2007 opplevde ikke kommunen økning i folketallet i et eneste år, ifølge SSBs tall. Så har det snudd litt. Halvparten av de siste 10 årene har endt med økning i folketall. Ved siste nyttår bodde det 584 personer på øya. Det er én innbygger mer enn 1. januar 2007 – altså 10 år før.

– Det er en hel kommune. Vi har alle tjenester. Det gir tryggheten barnefamilier ofte ønsker. Det er jo fint i Oslo også, men det er et annet type samfunn, sier ordføreren.

Han oppfatter nærmest rift om å få flytte til øykommunen.

- Det var 14 søkere da vi lyste ut rådmannsstillingen nylig. Da Nærøy gjorde det samme, var det 4 søkere, sier ordføreren.

Boligmangel

Kommunen tok imot 12 flyktninger i fjor, noe som sendte folketallet oppover. Men de opplever også annen tilflytting, og det store problemet nå er mangel på boliger. På et kommunestyremøte denne uken vedtok Leka å bygge ny barnehage, og på neste møte må de vedta å bygge flere boliger.

Rundt 500 av Lekas innbyggere bor på øya Leka, mens resten bor på fastlandssiden, på halvøya Austra. Om Leka ikke hadde blitt lagt ned som kommune, kunne de ha mistet denne delen av kommunen uansett. Austra er i dag delt mellom Leka, Nærøy og Bindal, men Fylkesmannen i Nord-Trøndelag anbefalte å samle innbyggerne på halvøya til én kommune.

Tidlig denne uken ble det kjent at Leka tvinges inn i en ny kommune i Ytre Namdal, sammen med naboene Vikna, Nærøy og Bindal. Siden har Johansen fått mye nasjonal oppmerksomhet, blant annet på Debatten på NRK torsdag kveld.

Miniputt

Leka er den utvilsomme miniputten i denne kommunen, og vil utgjøre bare rundt 5 prosent av innbyggerne. Johansen mener økningen i folketallet henger sammen med en aktiv kommune som driver utviklingsarbeid, og frykter det blir nærmest umulig å fortsette med det samme om øya ikke lenger har egen kommune.

– Taper vi kommunereformen er vi på tynnere is. Kommunen driver både utviklingsarbeid og velferd. En storkommune vil ikke prioritere legekontor på Leka, for eksempel.

– Regjeringen kan vel ikke bare gjøre gale ting, om folketallet øker mens de sitter?

– De har ikke gjort noe galt ennå. Vi har faktisk fått en økning i inntekter, og de har ikke tatt fra oss noe. Det eneste vi krever er å beholde råderetten, og inntektene som i dag, så skal vi utvikle Leka til et prakteksemplar av et lite samfunn, som har alle ordningene folk trenger for å bo der.