Brann i kjøkkenvifte i Steinkjer

Det var under matlaging at det like før klokken 14 lørdag oppsto en liten brann i ventilatoren i en leilighet i Kongens gate i Steinkjer.

- En kvinne fikk i seg litt røyk, men det er kontroll på stedet, opplyser politiet.

Kvinnen ble tatt med til videre undersøkelse av ambulansepsersonell.