Frastjålet tre elsykler

- Vi bruker syklene året rundt, så dette er utrolig fortvilende, sier Arild Johansen på Reinsholm i Verdal.

Han oppdaget tyveriet av de to siste syklene da han skulle på jobb lørdag morgen.

Klipte av låsen

- Jeg så det lå en hammer foran bilen i garasjen og fant deretter låsene på de to syklene avklipt. Det var trangt mellom bilen og syklene, så det er rart at de ikke skadet bilen da de stakk av med syklene.

Ifølge Johansen skal den ene sykkelen ha kostet 45.000 kroner, og tilsammen var de verdt 65.000 kroner.

Tredje sykkel

For knapt en og en halv uke siden ble også sønnens el-sykkel stjålet fra et treningssenter i Verdal.

- Vi sykler mye, både til jobb og på turer. Nå får vi se hva forsikringen kan hjelpe oss med - jeg håper vi får igjen full verdi.

Den ene sykkelen som ble stjålet i natt er grønn, mens den andre er svart. Begge er utstyrt med piggdekk.

Sikret spor

- Det var fotspor inn i garasjen, og sykkelspor ut igjen. Politiet har vært her og sikret seg både spor og fingeravtrykk. Jeg har jo et lite håp, men tviler på at vi ser dem igjen, sier Johansen.

Politiet ønsker tips i saken.