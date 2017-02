Kom ikke lenger enn til Skarnsundet - så var det stopp igjen

Politiet fikk omlag klokka 15.30 melding om en utenlandsk trailer med store problemer på strekningen mellom Leksvik og Mosvik. Bilen ble stående slik at den delvis sperret vegen ved Årningan.

Polsk sjåfør

Like før klokka 19.00 får Trønder-Avisa tips om at den samme bilen er blitt stående fast på nytt - denne gangen i bakken opp fra Skarnsundet.

Politiet ble også varslet og har sendt en patrulje til stedet.

- Det viser seg at det ikke er noe galt med dekkene på bilen, men det er verre med kjøreferdighetene til den polske sjåføren. Vi nå rekvirert kranbil - som skal dra bilen til nærmeste avkjørsel, sier Hjulstad.

Får kjøre videre

Han opplyser at det er flere forhold som spiller inn, om bilen er lastet for kjøring med en aksling eller to akslinger. Gummiblandingen på dekkene kan også skape problemer en glatt vegbane med nysnø.

- Så det blir ikke noen konsekvenser for sjåføren?

- Nei, men han får kanskje vente til det tiner før han kjører videre, repliserer Hjulstad.