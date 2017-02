Fikk strengere straff av retten enn politiet foreslo

Den domfelte 21-åringen var på veg hjem fra et nachspiel på Reinsholm natt til søndag en februardag i fjor. Da han passerte Amfi-senteret så han to biler stå parkert utenfor.

Her straff han fornærmete i saken, en annen ungdom fra Verdal. Han satt i passasjersetet på den ene bilen. Hans forklaring var at han reagerte på en slengbemerkning om sin egen mor - som hadde bakgrunn som rusmisbruker.

- Jeg reagerte, men det var ikke et slag - mer et skyv eller puff, forklarte han.

Seks voldsepisoder på seks år

Han hevdet at han var utsatt for en provokasjon - og at han forsvarte seg i nødverge.

Andre vitner oppfattet det som slag - og oppfattet heller ikke at det ble snakket nedsettende om tiltaltes mor. En av dem var også edru. Fornærmete fikk også to brudd i kjeven - og ble sykemeldt i tre uker etterpå.

Retten fant det straffeskjerpende at tiltalte hadde var involvert i seks voldsepisoder med slag mot hodet siden 2010 - og at dette svekket troverdighetens hans.

Strengere enn påstanden

Retten kom også til at volden var grov -på grunn av skadefølgen med kjevebrudd og behov for kirurgisk inngrep.

Dermed endte straffen på fem måneders ubetinget fengsel. Påstanden fra påtalemyndigheten var 120 dager.

21-åringen må også betale offeret 5000 kroner i bot - og må også ut med 4000 kroner i saksomkostninger.