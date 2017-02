Svensk løypekjører raser mot «norska jævla skitungar»

Storlien Fjällgård ønsker gjerne norske vintergjester velkommen til hvite vidder - og mil med godt preparerte skispor. Et stort skår i gleden er at skuterkjøring ødelegger skiløypene.

Hvem som står bak er ikke løypekjøreren Niklas Holmedal ikke i tvil om.

Foreldrene punger ut

- Det er 99,8 prosent sjanse for at det er norske skitunger mellom 16 år og 22 år - som har fått skuter til 180.000 kroner av mor og far, sier Niclas syrlig - i en video som er lagt ut på facebook-siden til Storlien Fjällgård.

Løsningen på problemet mener han er totalt skuterforbud i skiløyper.

- Det er nesten sånn at jeg ønsker meg det, sier han.

Gjester bryr seg mindre

Til Trønder-Avisa utdyper Holmedal lkritikken. Han understreker at han ikke har lagt trøndere som gjester Storlien for hat.

- Nei, men siden 99 prosent av de besøkende er trøndere, er jeg nokså sikker på at det er noen av dem som står bak. Og det hender jo hele tiden. Det går maks 20 minutter fra jeg har kjørt opp en skiløype til sporene er ødelagt av en skuter.

Han ser at det er forskjell på å være fastboende og gjester på Storlien.

- Vi som bor i området vet jo hvordan man skal oppføre seg. Det er ikke kanskje ikke like lett når man ikke har noen tilknytning - og trenger utløp for hestekreftene på en ny skuter, sier han.