To i arrest etter masseslagsmål i Stjørdal

Politiet fikk melding om slåssingen på utestedet i Stjørdal klokka 01.32 natt til søndag.

- Bildet over hva som har skjedd er nokså uoversiktlig. Det startet inne på utestedet og utartet seg. En polititjenestemann skal også ha fått seg et spark - da han forsøkte å gripe inn, sier operasjonsleder Bård Krogstad.

Fikk smerter

To personer av utenlandsk opprinnelse ble pågrepet og kjørt til arrest i Trondheim. En person som er mistenkt for å ha startet det hele måtte på legevakt for sjekk.

-Planen var at han skulle avhøres på lensmannskontoret, mede et ble det ikke noe av, sier Krogstad.

Det foreligger ingen anmeldelser i saken, men politiet har opprettet sak for beruselse på offentlig sted.