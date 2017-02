Ny sjef for Byggmesteran

Etter to år som daglig leder for Røstad entreprenør, bytter Lars Petter Sjøvold (40) jobb. Nå skal han lede Byggmesteran. Han har allerede sluttet i Røstad entreprenør og tar over jobben i Byggmesteran 27. mars.

Egil Grande startet Byggmesteran i 2004. Selskapet har vokst kraftig og har nå 70 ansatte. Egil Grande trapper ned til prosjektutvikler. Byggmesteran var i 2015 det tredje største byggentreprenøren i fylket.

– Jeg ser virkelig fram til å ta fatt på jobben som daglig leder i Byggmesteran AS, sier Lars Petter Sjøvold i en pressemelding.

Trapper ned

Egil Grande trapper nå ned i yrkeslivet.

– Jeg tok kontakt med Lars Petter for å høre om han var interessert. Jeg kjenner ham fra før og tror han vil bli en god leder for Byggmesteran, sier Grande, som trekker fram god teoretisk ballast som et fortrinn.

– Jeg er byggmester, mens Lars Petter er ingeniør, sier han.

Aktiv eiere

Egil Grande eier i dag 85 prosent av selskapet, mens Torbjørn Leirset eier de resterende 15 prosent.

– Byggmesteran skal ha aktive eiere. Planen er at jeg selger meg ned over fem år. Da skal Sjøvold og Leirset eie halvparten av selskapet hver, sier Grande.