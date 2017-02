Passasjerrekord for Trønderbanen

1,26 millioner reiste med Trønderbanen mellom Steinkjer og Lundamo i Melhus i fjor mot 1,17 millioner året før. Det melder adressa.no.

- Vi har hatt en fantastisk økning med 7,5 prosent flere reisende i 2016 enn i 2015, sier regiondirektør for NSB Nord, Børge Nilsen til avisa.

- Det er historisk høyt. Økningen har flere årsaker, men at vi har høy punktlige på Trønderbanen betyr nok mye for at mange velger å pendle med tog, fortsetter han.

Trønderbanen er blitt populær blant pendlere og studenter til blant annet Trondheim, med Rotvoll, Levanger og Steinkjer.

I desember 2014 utvidet Trønderbanen med strekningen Lundamo-Lerkendal. Det har også bidratt mye til økningen siste drøye året.