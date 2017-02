Inderøy-brødre hyller Northug med egenkomponert musikkvideo

«Så hiv dokk me på dainsen, så sveise vi i svansen».

Det er budskapet fra Inderøy-brødrene Vidar og Morten Skevik, som i sin uformelle musikkvideo vil hjelpe både Petter Northug jr. og det nordtrønderske publikummet å lade opp til førstnevntes femmildeltakelse i VM-byen Lahti denne uken.

Youtube-hit

Musikkvideoen ble ifølge Vidar Skevik laget i forbindelse med Midtnorsk mesterskap i langrenn, som i år ble avholdt på Petter Northug Skistadion. Etter verdenspremieren ble musikkvideoen også lagt ut på både Facebook og Youtube, hvor den på sistnevnte kanal er sett over 13.000 ganger.

– Både jeg og Morten har spilt instrumenter siden vi var 16-17 år, og fant ut at vi kunne slå oss sammen. For å få litt blest rundt debuten vår ville vi gjøre noe litt annerledes. Ettersom det er VM fant vi ut at vi ville hylle Petter Northug, og ikke minst stadion på Inderøy med samme navn, sier Vidar om hvordan ideen først kom til.

– Sangen er bare ment som en artig gest, og vi tar oss selv på ingen måte høytidelig. Men nå har det tatt fullstendig av med visninger av videoen på nett, som er utrolig morsomt.

Spaserte ned til videoinnspilling

Etter å ha spilt inn låta innendørs tok brødrene med seg instrumentene i armene, og spaserte ned til skistadion for videoinnspilling. Den ligger nemlig bare et steinkast unna boligen til 42-åringen.

– Vi fikk med datteren min Kristin ned for å filme. Hun har også redigert filmen. Vi er veldig takknemmelig for hjelpen hennes, men det var nok litt flaut for henne å bli med far og onkel ned på skistadion med keyboard og gitar, sier han lattermildt om sin 17 år gamle datter.

Med seg i filmen fikk duoen også deltakere fra skiskytergruppa i Inderøy.

Håper på Northug respons

Brødreparet har også stor tro på sangens potensial som oppvarmingslåt før Petter Northug jr. skal i aksjon under femmila i VM i Lahti denne uka. Håpet er at hovedpersonen selv skal få Inderøy-bandets låt for øret.

– Vi har enda ikke fått noen tilbakemelding fra Petter Northug Jr., men en av de første som likte videoen på Facebook var faktisk moren hans, May. Så kanskje blir vi kontaktet av Petter før femmila, sier Vidar, og ler.

Etter å ha sjekket listen over liker-klikk på facebook-posten til Inderøy-brødrene, kan Trønder-Avisa også bekrefte at May Fredli Northug er blant de fornøyde seerne av videoen.

Og kanskje får mor Northug flere låter å svinge dansefoten til fra Skevik-brødrene i tiden som kommer.

– Vi har ikke tenkt å stoppe med denne sangen. Nå er vi i gang med å lage en ny låt. «Gutvåttan ut i Volla, med utsikt ut til Folla», skal den hete. Håpet er å kunne spille litt i festlige lag rundt om, og vi får litt blest om bandet, sier Skevik, som forteller at brødrene har trykt opp både t-skjorter og kopper med tema Gutvåttan.