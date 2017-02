Johan Arnt Elverum er død

Johan Arnt Elverum kom inn i politikken i relativt godt voksen alder, etter en lang karriere som næringslivsleder, men ble sittende som ordfører i hele 14 år. I løpet av hans tid som ordfører ble Stjørdal den største Sp-styrte kommunen i landet.

Nær venn og mentor

– Beskjeden om at Johan Arnt Elverums bortgang er mottatt med stor sorg, sier Ivar Vigdenes, som tok over som ordfører i Stjørdal midt i forrige valgperiode. Vigdenes kom inn i kommunestyret som 19-åring og ble raskt en av de nærmeste medarbeiderne av den nærmere 50 år eldre ordføreren.

– For meg ble Elverum et forbilde, en mentor og en nær venn som jeg kommer til å savne dypt. Som ordfører vil han bli husket som den som ledet Stjørdal fra å være tettsted til å bli by, samtidig som vi fikk til vekst i alle deler av kommunen – også de minste bygdesentraene. Han var enormt viljesterk og ekstremt arbeidsom, sier Vigdenes.

Økonom

Elverum var utdannet agronom og deretter økonom fra Norges landbrukshøgskole og BI. Han hadde en mangslungen karriere i offentlig forvaltning og næringslivet før han ble en av Sps mest markante lokalpolitikere.

Han var blant annet banksjef i Forretningsbanken og Fokus bank i Stjørdal fra midt på 1970-tallet til 1987, deretter økonomidirektør i Felleskjøpet i Trondheim, okonomidirektør i Trøndelag Meieri og til slutt økonomisjef i Tine Midt-Norge, før han ble ordfører og politiker på heltid.

Politiker

Johan Arnt Elverum ble første gang innvalgt i Stjørdal kommunestyre i 1983. Etter valget i 1987 ble det inngått avtale mellom Sp, KrF, Høyre, Frp og felleslista mellom Venstre og Det liberale folkepartiet om en borgerlig koalisjon med Elverum som ordfører og Høyres Einar Wollebæk Andersen som varaordfører. Da avtalen skulle undertegnes, trakk imidlertid Venstre seg – og Arbeiderpartiets Alf Daniel Moen ble ordfører.

Tolv år senere ble Elverum innvalgt i kommunestyret på nytt, og denne gang valgte han selv å lede forhandlingene – som endte med at det ble etablert et bredt borgerlig samarbeid som har styrt Stjørdal kommune i alle år siden. Fra 1999 til sommeren 2013 var Elverum selv ordfører, før han ga seg av helsemessige årsaker. Deretter overtok Vigdenes, som ble gjenvalgt etter et brakvalg for Sp ved valget i 2015.